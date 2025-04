Dłuższe dni i większa porcja słońca za oknem to sygnał, że lato, do którego tak bardzo tęsknimy, jest tuż za rogiem. To więc idealny czas, żeby dodać do koszyka nowy strój kąpielowy, w którym już niedługo będziesz łapała promienie słońca na piaszczystej plaży. I bez względu na to, czy wolisz klasyczne modele, czy bardziej wyraziste sylwetki, tegoroczne propozycje na pewno wzbudzą twój zachwyt i wybierzesz z nich coś dla siebie. Przewiń w dół i zobacz, jakie kostiumy jednoczęściowe na lato 2022 zdominowały wybiegi.

Wycięcia to trend, którego nie możesz przegapić w tym sezonie. Kostiumy kąpielowe w tym stylu dobrze będą prezentować się na każdym typie sylwetki. Wybierając ten fason, podczas plażowania nie zapomnij o dobrym kremie z filtrem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Falbany wracają do gry. Jednoczęściowy kostium z falbankową górą będzie dobrym wyborem, jeśli chcesz optycznie powiększyć swój biust. Sprawdzi się też jako body w codziennych stylizacjach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Opalizujące kostiumy jednoczęściowe to kolejny mocny trend na lato 2022. Nie tylko wyróżnią cię z tłumu, ale też pięknie wzmocnią opaleniznę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Ten fason doskonale uwydatni biust i wyeksponuje ramiona. Aby prezentował się jak najlepiej i żebyś czuła się maksymalnie komfortowo, wybieraj modele z lekko usztywnianą górą.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia dla swojego biustu, postaw na usztywnioną górę. Fiszbiny pięknie go uniosą i wymodelują.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

