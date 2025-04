Wszystkie wiemy, że znalezienie idealnego stroju kąpielowego, w którym czujemy się swobodnie, pewne siebie, i który pięknie modeluje sylwetkę, to nie jest łatwe zadanie. Podobnie, jak z zakupem dobrego biustonosza, jest bardzo czasochłonne (czasami to długie godziny spędzone na przymiarkach) i — nie oszukujmy się — bardzo męczące. Tutaj wszystko ma znaczenie: krój, materiał, jakość wykonania oraz kolor, który będzie współgrał z karnacją, a później wzmacniał opaleniznę. Zostawiając zakup na ostatnią chwilę, można mieć też problem z dostępnością. Zwłaszcza, gdy celuje się w bestsellerowe modele lub potrzebuje góry i dołu w innych rozmiarach.

Jak widzisz, jest sporo argumentów, żeby już teraz zacząć rozglądać się za modnym bikini, w którym już niedługo będziesz popijać ulubione koktajle nad morzem i spędzać długie, słoneczne, letnie dni. Aby ułatwić ci poszukiwania, przygotowałyśmy raport najlepszych trendów z wybiegów. Miej je na uwadze podczas shoppingu. Zjedź w dół i zobacz modne kostiumy dwuczęściowe na lato 2022.

Spis treści:

Miękkie, dzianinowe bikini zaliczyło triumfalny powrót na wybiegi. Może nie jest to praktyczna opcja do kąpieli w basenie, ale na długie godziny spędzone na leżaku, jak najbardziej. Wygląda pięknie! Górę od stroju możesz też wykorzystać w codziennych stylizacjach.

Trend na strój kąpielowy wykończony uroczymi falbankami nie mija. Góra w tym stylu to szybki i łatwy sposób na większy biust.

Szukając czegoś innego niż trójkątne i bandażowe topy, zwróć uwagę na bardziej zabudowaną górę np. z krótkimi, bufiastymi rękawkami. Ten model jest teraz hitem. Sprawdzi się też na wieczorne wypady na miasto, np. w zestawieniu z szortami z wysokim stanem.

Jeśli dobrze orientujesz się w tegorocznych trendach, pewnie wiesz, że wycinanki na ubraniach są teraz bardzo popularne. Nie ominęły też strojów kąpielowych. Kupując, nie zapomnij od dobrym kremie z filtrem.

Bandażowy top nie znika z pola widzenia. Decydując się na taką górę, wybieraj modele z wkładkami, które uniosą i wymodelują biust.

Mocno wycięte stroje dość często przewijały się na wybiegach, co każe nam wziąć ten trend na poważnie. Góra ledwo zasłaniająca biust i mocno wycięty dół z wysokim stanem, to dość odważna opcja, ale za to gwarantuje więcej opalonego ciała.

