Kalendarze adwentowe już dawno przestały być domeną dziecięcych upominków. Dziś to także małe luksusy dla dorosłych - możesz w nich znaleźć kosmetyki. biżuterię, a nawet narzędzia dla majsterkowiczów. Wybór jest ogromny, ale prym wiodą przede wszystkim kalendarze kosmetyczne, wypełnione miniaturkami produktów do pielęgnacji, makijażu czy zapachów. Od lat są one jednym z najbardziej pożądanych świątecznych gadżetów. Jak wybrać ten idealny?

W kalendarzu możesz znaleźć nie tylko kosmetyki, ale także vouchery i bony zniżkowe, a także słodycze. Czasem zdarzają się także gadżety firmowe (np. brelok do kluczy czy zapach do samochodu) lub drobna biżuteria (pierścionek, bransoletka na rzemyku, etc.). Znajdziesz tam również akcesoria, takie jak gąbeczki do makijażu, mini pilniki czy szczoteczki do brwi.

Jeśli chodzi o same kosmetyki, to nieprawda, że w kalendarzach możesz trafić tylko na próbki lub wersje podróżne. Często ukryte są tam produkty pełnowartościowe lub premierowe, czyli te, które wejdą do regularnej sprzedaży dopiero na początku nowego roku.

Każdego roku marki kosmetyczne prześcigają się w projektowaniu coraz bardziej atrakcyjnych kalendarzy. Wśród najchętniej wybieranych w 2024 roku można znaleźć zarówno te drogeryjne, czyli nieco tańsze, jak i te luksusowe, których ceny czasem sięgają tysiąca złotych. Jednak niezależnie od budżetu czy preferencji, każda miłośniczka i miłośnik piękna z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Kosmetyczny kalendarz adwentowy 2024: Catrice The Great Christmas

Stylowy kalendarz adwentowy pełen kosmetycznych perełek, a przy okazji w przystępnej cenie. Zawiera 24 produkty, w tym bestsellery marki, jak tusze do rzęs, pomadki, lakiery do paznokci oraz akcesoria. Utrzymany w eleganckim, świątecznym designie - piękne pudełeczko może posłużyć jako genialną dekoracja świąteczna.

Cena: 169 zł

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2024 Catrice The Great Christmas, Rossman/mat. prasowe

Kosmetyczny kalendarz adwentowy 2024: Korres Beauty

To raczej luksusowy kalendarz z naturalnymi kosmetykami greckiej marki KORRES, która skupia się przede wszystkim na świadomej, zrównoważonej pielęgnacji. W środku znajdziesz m.in. produkty do twarzy, ciała i włosów, stworzone z wykorzystaniem naturalnych składników, takich jak oliwa z oliwek czy wyciągi z ziół.

Cena: ok. 300 zł na Zalando

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2024 Korres Beauty, Zalando/mta. prasowe

Kosmetyczny kalendarz adwentowy 2024: Makeup Revolution 24 Days Advent Calendar

Wypełniony aż po brzegi kosmetykami do makijażu, ten kalendarz to prawdziwa gratka dla miłośniczek eksperymentowania z wyglądem. Znajdziesz w nim paletki cieni, pomadki, pędzle oraz inne akcesoria. W sam raz na świąteczne przygotowania do wyjątkowych looków!

Cena ok. 200 zł

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2024 Makeup Revolution 24 Days, eZebra/mat. prasowe

Kosmetyczny kalendarz adwentowy 2024: Rituals Deluxe Advent Calendar

Luksusowy kalendarz adwentowy od Rituals oferuje 24 niespodzianki z ich kultowych linii zapachowych. Zawiera m.in. świece, pianki do mycia ciała, kremy i olejki. Wersja Deluxe wyróżnia się piękną, trójwymiarową formą i upominkami zamkniętymi w uroczych pudełeczkach. Możesz też kupić wersję nieco tańszą.

Cena: 469 zł

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2024 Rituals Deluxe Advent Calendar/mat. prasowe

Kosmetyczny kalendarz adwentowy 2024: OnlyBio x Wedel Hair in Balance Winter Wonderland

Unikatowa współpraca OnlyBio i Wedel zaowocowała kalendarzem, który łączy kosmetyki do pielęgnacji włosów z zimowymi zapachami inspirowanymi czekoladą. 24 elementy zawierają m.in. odżywki, maski i szampony z linii Hair in Balance.

Cena: 170 zł

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2024 OnlyBio x Wedel Winter Wonderland, Onlybio/mat. prasowe

Kosmetyczny kalendarz adwentowy 2024: Essence Santa's Sweetest Surprises

To pełen uroku i młodzieżowego stylu kalendarz adwentowy od Essence, będący świetną propozycją dla nastolatek, ale także dorosłych. W środku znajdziesz produkty do makijażu i pielęgnacji, takie jak cienie do powiek, błyszczyki, lakiery do paznokci i mini akcesoria. Idealny dla osób ceniących zabawny, kolorowy design.

Cena: 150 zł

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2024 Essence Santa's Sweetest Surprise, eZebra/mat. prasowe

Kosmetyczny kalendarz adwentowy 2024: Alverde Naturkosmetik

Kalendarz dostępny w drogerii DM. To świetna propozycja dla fanek kosmetyków naturalnych. Kalendarz Alverde oferuje produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów na bazie roślinnych składników. Ekologiczne opakowania i przystępna cena to dodatkowe atuty.

Cena: 89 zł

fot. kalendarz adwentowy z kosmetykami 2024 Alverde, DM/mat. prasowe

Kosmetyczny kalendarz adwentowy 2024: Yves Rocher

W kalendarzu Yves Rocher znajdziesz kosmetyki pielęgnacyjne i zapachy inspirowane naturą. Od kremów do rąk po miniaturki perfum, marka stawia na zmysłową przyjemność i dbałość o skórę. Znajdziesz tu także miniaturki perfum oraz produkty do pielęgnacji dłoni i paznokci. Całość zamknięta jest w eleganckim pudełku, które samo w sobie może być piękną dekoracją świąteczną

Cena: 329 zł

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2024 Yces Rocher/mat. prasowe

Kosmetyczny kalendarz adwentowy 2024: Sephora Collection Moving Lights

Kalendarz wypełniony produktami własnymi marki Sephora. Znajdziesz tu maseczki do twarzy, produkty do pielęgnacji paznokci oraz do makijażu, a także akcesoria do włosów czy gadżety ułatwiające codzienne rytuały pielęgnacyjne. Całość zamknięta w eleganckim, świątecznym opakowaniu.

Cena: 156 zł

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2024 Sephora Collection Moving Lights, Sephora/mat. prasowe

Kosmetyczny kalendarz adwentowy 2024: Benefit Cosmetics The Gorgeous Grocer

Uroczy kalendarz z kosmetykami do makijażu od Benefit. Zawiera miniaturowe wersje ich kultowych produktów, takich jak tusze do rzęs, bronzery Hoola czy pomady do brwi. Zapakowany w świąteczny motyw przypominający klasyczny koszyk w sklepie spożywczym.

Cena: 599 zł

fot. Kalendarz adwentowy z kosmetykami 2024 Benefit The Gorgeous Grocer, Sephora/mat. prasowe

