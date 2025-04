Koronka to bez wątpienia jeden z ponadczasowych motywów. Wszystko dzięki temu, że jest niezwykle seksowny i kobiecy, dobrze sprawdza się w eleganckich i codziennych stylizacjach. Ołówkowa spódnica w duecie z koronkową bluzką i klasycznymi szpilkami będzie idealna do pracy lub obiad u teściów.

W naszym zestawieniu znajdziecie bajeczne sukienki, seksowne bluzki i efektowne spódnice. Kolorami dominującymi jest czerń i czerwień. Jednak możecie wypatrzeć również modele w odcieniach: zieleni, beżu, różu i bieli.

Pamiętajcie jednak, że koronka powinna być dominującym elementem stylizacji. Jest bardzo strojna, dlatego nie lubi towarzystwa innych wzorów!

1 z 27 Koronkowa sukienka H&M, cena, ok. 129,90 zł

2 z 27 Sukienka z kronkowymi wstawkami River Island, cena, ok. 200 zł

3 z 27 Koronkowa bluzka H&M, cena, ok. 129,90 zł

4 z 27 Koronkowa spódnica New Look, cena, ok. 200 zł

5 z 27 Koronkowa sukienka River Island, cena, ok. 175 zł

6 z 27 Koronkowa sukienka New Look, cena, ok. 135 zł

7 z 27 Koronkowa sukienka Topshop, cena, ok. 275 zł

8 z 27 Koronkowa bluzka H&M, cena, ok. 99,90 zł

9 z 27 Koronkowa sukienka Zara, cena, ok. 199 zł

10 z 27 Koronkowa sukienka Topshop, cena, ok. 210 zł

11 z 27 Koronkowa spódnica Zara, cena, ok. 299 zł

12 z 27 Koronkowa bluzka F&F, cena, ok. 89 zł

13 z 27 Koronkowa bluzka H&M, cena, ok. 129,90 zł

14 z 27 Koronkowa sukienka New Look, cena, ok. 110 zł

15 z 27 Koronkowa sukienka Topshop, cena, ok. 240 zł

16 z 27 Koronkowa sukienka H&M, cena, ok. 129,90 zł

17 z 27 Koronkowa bluzka H&M, cena, ok. 129,90 zł

18 z 27 Koronkowa bluzka H&M, cena, ok. 149,90 zł

19 z 27 Koronkowa bluzka H&M, cena, ok. 79,90 zł

20 z 27 Koronkowa bluzka Topshop, cena, ok. 290 zł

21 z 27 Koronkowa sukienka F&F, cena, ok. 159 zł

22 z 27 Koronkowa sukienka Zara, cena, ok. 299 zł

23 z 27 Koronkowa sukienka Topshop, cena, ok. 340 zł

24 z 27 Koronkowa spódnica H&M, cena, ok. 129,90 zł

25 z 27 Koronkowa sukienka H&M, cena, ok. 199 zł

26 z 27 Koronkowa sukienka River Island, cena, ok. 275 zł