Kopertowe spódnice to kolejna wariacja na temat tej części garderoby. Były już słynne kopertowe sukienki od Diane von Furstenberg i kopertowe koszule - doskonałe do pracy. Teraz przyszedł czas na "przekładane" spódnice. Początkowo trik polegał na wiązaniu spódnic, tak jak robimy to z pareo, jednak ewolucja sprawiła, że projektanci mody zaczęli tworzyć modele, które tylko przypominają te wiązane z boku. Ich najbardziej charakterystycznym elementem jest rozporek i zazwyczaj jedna połowa dłuższa od drugiej.

Kopertowe spódnice znajdujemy nie tylko na wybiegach słynnych designerów, ale i w popularnych sieciówkach. Tam znajdziemy zarówno te klasyczne wiązane jak szlafrok,jak i te tylko sprawiające tylko takie wrażenie. A jeśli chodzi o kolory, czy wzory...dowolność jest ogromna. Szalejemy - w końcu mamy wiosnę!

Zajrzyjcie do galerii z kopertowymi spódnicami na wiosnę i lato 2014: