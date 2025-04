Niedawno pisałyśmy o najsłynniejszych sukniach ślubnych w historii, teraz przyszedł czas na odrobinkę ciała, czyli sukienki, które wywołały skandale. Zaczynając od lat 30. minionego wieku a na współczesności kończąc. Zobaczcie jakie kreacje wyprzedzały swoje czasy, które z nich wzbudzały kontrowersje i przełamywały ówczesne tabu. A uwierzcie nam, przez te lata - działo się!

Najbardziej skandaliczne kreacje w historii

Zaczynamy od Jean Harlow, która była pierwszą przed Marilyn najsłynniejszą blondynką Hollywood. Jako pierwsza nosiła jedwabne, otulające cało sukienki...bez stanika! W ówczesnym czasie było to nie do przyjęcia przez konserwatywne kobiety. Zaraz po niej przyszedł czas na Ritę Hayworth - to ona i jej koronkowa sukienka, która znalazła się w magazynie LIFE do dziś najczęściej powielane zdjęcie pin-up. A numer wydania sprzedał się w rekordowym nakładzie ponad 5 mln kopii.

Następnie lata 50. i chyba najsłynniejsze zdjęcie w Hollywood. Sofia Loren i Jayne Mansfield w najgłębszym z możliwych dekoltów. Tak głębokim, że Loren ponoć patrzyła ze strachem kiedy sutki Mansfield wylądują u niej na talerzu (zdjęcie powyżej).

Jak skandale to nie może w nich zabraknąć Marilyn Monroe i jej kreacji, w której śpiewała "Happy Birthday Mr President" Johnowi F. Kennedy'emu. Projektantka Jean Louis na zamówienie aktorki stworzyła kreację, która miała się błyszczeć i przywodzić na myśl nagość. Udało się..? :)

A teraz czas na lata 70. Cher to jedna z najsłynniejszych postaci Hollywood. Ona też miała swój wkład w wiele skandali, w tym i tych modowych. Kiedy w 1974 roku pojawiła się w Metropolitan Museum w przeźroczystej kreacji Boba Mackie końca komentarzy nie było końca. Jednak to nie jedyny skandaliczny hit w jej wykonaniu. Oscara za rolę kobiecą Cher odbierała w równie kontrowersyjnej kreacji tego samego projektanta. Zdjęcia obu znajdziecie poniżej.

W latach 90. mówiło się tylko o słynnej mini Sharon Stone z "Nagiego Instynktu". To było ro 1992 a już 2 lata później Lady Diana zaprezentowała się w mini od Christiny Stambolian. Założyła ją w ostatniej chwili na imprezę w Serpentine Gallery chwilę po tym jak książę Karol przyznał się w telewizji do zdrady żony. "Revenge Dress" do dziś jest wzorem kobiecej niezaleźności i siły.

A potem było już tylko gorzej. W 1998 Rose McGowan założyła bardzo niewiele na rozdanie nagród MTV, Jennfier Lopez i słynna kreacja Versace czy Amber Rose i sukienka z łańuszków. Zresztą zobaczcie same zaglądając do naszej galerii.

