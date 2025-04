“Moda jest czymś praktycznym. Tworzy się ją po to, żeby można było ją nosić, a nie po to by zmieniała świat” – Demna Gvasalia, nowy dyrektor kreatywny domu mody Balenciaga, tak właśnie widzi przyszłość imperium mody. Te słowa idealnie odzwierciedlają trendy na sezon wiosna-lato 2016, które na dobre zadomowiły się w kolekcjach domów mody i sklepach sieciowych. Już dawno nie było takiego zróżnicowania w tendencjach, wzorach i fasonach.

Co wybrać z nadmiaru ubrań w sklepach, aby czuć się stylowo i jednocześnie wygodnie? Jak łączyć nowe pomysły z klasyką oraz wybrać dodatki pasujące do naszego charakteru? Mam nadzieję, że mój subiektywny wybór moich ulubionych trendów w tym wam pomoże.

New Romantic

To już kolejny sezon bieli. Jednak tym razem w wersji bardzo romantycznej. Do jej nieskazitelności dołączyły dwie inne barwy – pastelowy błękit i kwarcowy róż, które według Instytutu Pantone na dłużej zagoszczą w modzie. Hitem są koronki, przezroczystości i falbanki, z których powinny być uszyte w całości sukienki, bluzki i długie spódnice.

Najważniejsza zasada to, aby każdy z tych kolorów nosić w wersji total look, jak na wybiegach u Stelli McCartney, Veronique Branquiho, Bizuu i Diora. Idealnym uzupełnieniem takiej kreacji będzie tiara lub opaska bogato zdobiona kamieniami.

fot. FREE

Modern Vintage

Odkąd w zeszłym roku posadę dyrektora kreatywnego w domu mody Gucci przejął Alessandro Michele, vintage znów jest pożądany przez miliony kobiet. Być może jest to spowodowane tęsknotą za ubraniami naszych babć, których garderoba zawsze była najlepszej jakości i z nutką eklektyzmu. Falbany, różnorodne wzory, zwiewne tkaniny, hafty i cekiny łączą się ze sobą, aby wiosną być jak kolorowy ptak.

Niezbędnymi dodatkami są duże okulary przeciwsłoneczne, przerysowana biżuteria i torebki puzderka i teczki. Najlepsze inspiracje znajdziesz u Chloe, Gucci, Prady i Dries Van Noten.

fot. FREE

Błysk, błysk, błysk

Metaliczne tkaniny, cekiny i połyskujące aplikacje zarezerwowane do tej pory na wieczór pragną świecić jeszcze jaśniej w ciągu dnia. Najlepiej postawić na futurystyczną sukienkę, cekinową spódnicę z połyskującą górą lub błyszczące spodnie zestawione z białą bluzką. Dozwolone są wszelkie odcienie od srebra, złota, fiolet i róż. Takie propozycje mogliśmy oglądać na pokazach Lanvin, Loewe, Paul & Joe czy Soni Rykiel. Dla mniej odważnych polecam błyszczące akcenty w postaci butów czy torebki.

fot. FREE

Pasy

Ubrania w biało-czarne czy granatowo-białe pasy to już klasyka w szafie każdej kobiety. Jednak w tym sezonie bezpieczne połączenia kolorów zostawiamy za sobą i nie boimy się nowych połączeń. Jonathan Saunders, Stella McCartney, Dolce & Gabbana czy Max Mara proponują nam miks szmaragdowej zieleni z bielą, fuksji z kobaltem oraz różnych odcieni czerwieni z bielą. Główną zasadą jest łączenie pasów ze sobą w nietypowych konfiguracjach i pod różnymi kątami, do których dobieramy minimalistyczne dodatki.

