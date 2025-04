Gratulujemy zwycięzcom!

karrr84 za zajęcie I miejsca

aniabal za zajęcie II miejsca

jacekm za zajęcie III miejsca

Mamy dla Was wspaniały konkurs, w którym do wygrania są ultra modne ubrania znanej marki Mr. GUGU & Miss GO!



Nagrody w konkursie

I miejsce: bluza Adventure Time do wyboru

II miejsce: t-shirt lub legginsy Adventure Time do wyboru

III miejsce: t-shirt lub legginsy Adventure Time do wyboru

Zadanie konkursowe

Aby wygrać ubrania z kolekcji tej znanej polskiej marki, stwórzcie kolaże ze stylizacjami wykreowanymi na bazie sylwetek kolekcji Adventure Time - Mr. GUGU i Miss GO. Zdjęcia znajdziecie na stronie marki. Najciekawsze zestawienia zostaną nagrodzone. Życzmy modowej weny!

Mr. GUGU & Miss GO

Należąca do firmy Lethe marka to jeden ze światowych liderów w produkcji ubrań z pełnym nadrukiem. Dzięki pionierskim rozwiązaniom i zastosowaniu innowacyjnych technologii, marka Mr GUGU & Miss GO już teraz jest ikoną branży streetwear. Firma została założona w 2011 roku w Bielsku-Białej przez niezależnego projektanta Jakuba Helweckiego. Ubrania Mr GUGU & Miss GO cechują się wyrazistymi kolorami i niecodziennymi wzorami, których nie sposób nie rozpoznać na sklepowych półkach.

European Licensing Company

Reprezentuje w Polsce markę Adventure Time. Jest przedstawicielem Warner Bros. Consumer Products. Wśród reprezentowanych przez ELC licencji znajdują się także Cartoon Network, 20th Century FOX Consumer Products, DreamWorks Animation oraz słynne kluby sportowe: FC Barcelona, Manchester United, Juventus, AC Milan czy Real Madryt. Wszystkie projekty z wykorzystaniem grafik licencyjnych są tworzone przez samych klientów przy wsparciu specjalnie utworzonego działu ELC.

Konkurs trwa w dniach 3.06-15.06.2014

Regulamin konkursu

Zajrzyjcie do galerii ze zdjęciami kolekcji marki: