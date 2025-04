Czwarta edycja konferencji Elle About Fashion podzielona była na 3 bloki tematyczne, podczas której eksperci i miłośnicy mody wspólnie debatowali o współczesnym kształcie branży oraz jej przyszłości. Niemal 30 prelegentów dzieliło się wiedzą i doświadczeniem na temat zrównoważonego rozwoju oraz powiązaniu mody z poszczególnymi generacjami - od "zetek" aż po "silversów". Nie zabrakło też atrakcji oraz warsztatów.

Reklama

Spis treści:

W pierwszym module skupiono się na emocjach. Blok rozpoczęła dziennikarka Magda Mołek, która przygotowała wzruszający wykład o tym, że to nie sam produkt wzbudza w nas największe emocje, ale historia jego powstania i to, co dzieje się dookoła niego na każdym etapie produkcji.

Dziennikarka zwróciła też uwagę na to, co porusza nas w modzie, o przywiązaniu do szczegółów i do tradycji, która jest inspirująca i może prowadzić do powstawania prawdziwych modowych dzieł sztuki.

fot. Dagmara Szewczuk

W kolejnym wykładzie dowiedzieliśmy się sporo na temat udziału sztucznej inteligencji w branży modowej. O emocjach, które towarzyszą nam przy rozmowie o AI opowiedziały:

Dominika Szot, dyrektor marketingu GRID Esports,

Ada Sokół, projektantka i artystka 3D,

Agata Serge, fotografka, autorka marcowej okładki Elle, która została w części wygenerowana przez AI.

Podczas tej rozmowy uczestnicy dowiedzieli się, jakie komendy warto wydawać sztucznej inteligencji, aby efekty były maksymalnie zadowalające, a także jak tworzyć z pomocą AI, a jednocześnie nie tracić własnej stylistyki.

fot. Dagmara Szewczuk

Następnie Michał Zaczyński porozmawiał z Kasią Sokołowską, uznaną reżyserką pokazów mody i jurorką w programie "Top Model", o kulisach produkcji takiego wydarzenia i o tym, jak wygląda reżyserowanie pokazów od kuchni.

Bez spokojnego zarządzania i umiejętności dedykowania zadań, kierowania tym procesem, trudno reżyserować. Z chaosu nic nie powstaje. … Z jednej strony jest to więc świat artystyczny, spontaniczny i wrażliwy, a z drugiej bardzo poukładany.

- tłumaczyła Kasia Sokołowska

fot. Dagmara Szewczuk

W następnej prelekcji specjalistka marketingu modowego, Monika Kapłan, opowiedziała o koncepcji równowagi w biznesie modowym oraz o idei ying-yang.

fot. Dagmara Szewczuk

Pierwszy blok tematyczny podsumowała inspirująca rozmowa z twórczyniami marek modowych, które w branży są już od lat. Wśród uczestniczek znalazły się:

Jagoda Maruda (jagg.jewels),

Paulina Pyszkiewicz (LEBRAND),

Zosia Chylak (Chylak),

Justyna Przygońska i Brygida Handzlewicz-Wacławek (The Odder Side).

Wszystkie kobiety zgodnie przyznały, że pomimo wielu trudności, gdyby mogły cofnąć czas, ponownie zdecydowałyby się na założenie swoich marek.

fot. Dagmara Szewczuk

Drugi moduł, "Edukacja", rozpoczął się ponownie od rozmowy na temat sztucznej inteligencji oraz jej wpływu na naszą kreatywność. Na pytania dotyczące AI odpowiadały Marta Kalinowska oraz prof. Aleksandra Przegalińska, która na Uniwersytecie Warszawskim doktoryzowała się w zakresie filozofii AI.

fot. Dagmara Szewczuk

Kolejna rozmowa była rozważaniami na temat obecności pokolenia X w świecie modelingu. W panelu prowadzonym przez Martę Tabiś-Szymanek wzięły udział przedstawicielki tej generacji:

Lidia Popiel,

Bogna Sworowska,

Irena Wielocha.

Kobiety opowiedziały, jak wygląda modeling po 50., a właściciel agencji Selective Stars, Marcin Cejrowski, opowiedział, w jaki sposób namówił Lidię oraz Bognę do powrotu przed obiektyw.

Mam nadzieję, że nie będzie to tylko trend, a kamień milowy, który zmieni nasze podejście do starzenia się.

- mówiła Bogna Sworowska

fot. Dagmara Szewczuk

Następnie płynnie przeszliśmy do rozmowy o kompleksach w branży, o zrównoważonym rozwoju oraz o wspieraniu osób zaangażowanych w tworzenie mody. Koncept odpowiedzialnej mody przedstawiła Katarzyna Zajączkowska, autorka książki i podcastu o odpowiedzialnej modzie właśnie.

fot. Dagmara Szewczuk

Drugi blok tematyczny zwieńczyła rozmowa szefowej działu wideo Elle, Karoliny Limbach, z kobietami, które zaczynały swoją karierę pod skrzydłami redakcji Elle:

Karlą Gruszecką,

Zuzią Kuczyńską,

Eweliną Gralak,

Malwiną Konopacką.

Kobiety opowiedziały, jak wyglądały ich początki w branży, praca w redakcji i jak wpłynęło to na ich obecną karierę.

fot. Dagmara Szewczuk

Ostatni blok tematyczny konferencji rozpoczął się od rozmowy o odwadze i działaniu pomimo strachu. O swoich doświadczeniach opowiedziała Joanna Przetakiewicz-Rooijens - projektantka, aktywistka, radczyni prawna i inicjatorka akcji "Era Nowych Kobiet".

Nie tylko podzieliła się ona swoimi przemyśleniami oraz wspomnieniami, ale także dała młodym, jeszcze niepewnym siebie kobietom cenne rady:

Zawsze priorytezujcie swoje plemię, swoje grono, swoje przyjaciółki. Przynależność do grupy jest najsilniejszym faktorem szczęścia.

fot. Dagmara Szewczuk

W kolejnym panelu szef działu mody oraz wicenaczelny Elle zaprosił gościa specjalnego, Hanana Besovica, znanego komentatora mody, który prężnie działa także na Instagramie. Panowie porozmawiali o tym, jak dać się zauważyć światowi mody i jak odnieść sukces w branży.

fot. Dagmara Szewczuk

Trzeci blok, a zarazem konferencję zakończył panel "My way", podczas którego przedstawicielki młodego pokolenia Z, Karolina Sobalińska i Helena Englert opowiedziały o swoich sposobach na bycie sobą i zachowanie tożsamości w brutalnym niekiedy świecie social mediów. W panelu wziął udział także socjolog i trener komunikacji interpersonalnej, prof. Tomasz Sobierajski, który opowiedział o tym, jak zmieniło się podejście do pracy wraz ze zmianą pokoleniową.

Prof. Sobierajski przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że pokolenie Millenialsów (Y) jest bardzo mocno przywiązane do kultu pracy, a tymczasem to pokolenie Z wyznacza nowy kierunek, w którym work-life balance jest najważniejszy.

To nie zetki mają problem z etyką pracy, to my (milenialsi, pokolenie X) mamy z nią problem.

- prof. Tomasz Sobierajski

fot. Dagmara Szewczuk

Podczas konferencji nie brakowało także strefy partnerów, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z ich ofertą, otrzymać upominki oraz skorzystać z atrakcji przygotowanych przez konkretne marki.

fot. Dagmara Szewczuk

Wśród partnerów znalazła się m.in. marka NEO MAKEUP oraz NEO NAIL. W tej strefie można było nie tylko poznać nowości, ale także wziąć udział w warsztatach z tworzenia pomadek i szminek oraz skorzystać z bezpłatnego masażu dłoni lub stylizacji paznokci.

fot. Dagmara Szewczuk

fot. Dagmara Szewczuk

Nie zabrakło także pysznych moktajli oraz mocno gazowanej wody z saturatora Push Air - nowowści od marki Dafi. Dodatkowo marka zaprezentowała swój plan na zrównoważony rozwój oraz ograniczenie plastiku w codziennym życiu.

Marka Dafi jest również sponsorem strategicznym "Operacji Czysta Rzeka" oraz współorganizowała konkurs dla projektantów mody. Nagrodzone prace powstały z odpadów, wyłowionych z rzek.

fot. Dagmara Szewczuk

fot. Dagmara Szewczuk

Nie zabrakło także marki Obsessive, której głośny rebranding był niedawno na ustach wszystkich osób zainteresowanych czy związanych z branżą. Ten producent bielizny nie tylko zachwyca (a czasem szokuje) zmysłowymi projektami, ale także aktywnie angażuje się w edukację kobiet i zachęca ich do próbowania nowych rzeczy oraz sięgania po elegancką bieliznę przede wszystkim po to, aby budować własną pewność siebie.

fot. Dagmara Szewczuk

Reklama

Materiał prasowy