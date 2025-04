W ostatnich miesiącach dzianinowe komplety ewoluowały z mikrotrendu do najbardziej pożądanego elementu w szafie. Są łatwe w stylizacji, super wygodne, przytulne i dają nieograniczone możliwości stylizacji. Więcej zalet? Są gwarancją zawsze świetnego wyglądu, bez większego wysiłku.

Nie jesteś ograniczona do noszenia tylko pełnego zestawu. Śmiało możesz miksować poszczególne elementy z czymś z innym np. kardigan zamienić na marynarkę lub t-shirt, a spodnie na spódnicę lub jeansy. Opcji jest mnóstwo.

Chcesz dodać do swojej kolekcji dzianinowy komplet? Mamy coś dla ciebie. Przeszukałyśmy sklepy internetowe i znalazłyśmy 6 modnych setów, z którymi będziesz gotowa na każde zimowe wyjście.

Beżowy zestaw dzianinowy z krótkim sweterkiem i spódnicą midi jest jednym z najbardziej wszechstronnych. Założysz go wszędzie i o każdej porze roku. Zimą, dopełnij go zamszowymi kozakami lub botkami oraz biżuterią w złotym kolorze, w cieplejszym miesiącach zmień na sandałki na obcasie lub białe tenisówki na platformie.

fot. Komplet dzianinowy, LORENZO, cena: 259 zł/materiały prasowe

Kolejną ciekawą zimową opcją jest dzianinowy komplet: golf i spódnica mini. Przytulny, komfortowy i super stylowy. Stworzy zgrany duet z kozakami z szerszą cholewką lub ciężkimi botkami.

fot. Spódnica, cena: ok. 235 zł; sweter, cena: 275 zł; NA-KD/materiały prasowe

Ten zestaw jest idealny do biura, na randkę lub bardziej formalne wyjścia. Będzie wyglądał świetnie w połączeniu z delikatną złotą biżuterią oraz z butami i torebką w kolorze mlecznej czekolady.

fot. Komplet sweter i sukienka, MORGAN, cena: 399 zł/materiały prasowe (modivo.pl)

Krótki kardigan i dopasowana sukienka midi to kolejny zestaw, który warto dodać do kolekcji. Kobiecy, wygodny i daje wiele możliwości stylizacji. Idealny do zabawy. Możesz nosić go razem lub łączyć z innymi elementami np. sukienkę z oversizową z marynarką, a kardigan ze spodniami z wysokim stanem lub spódnicą midi.

fot. Sukienka, cena: 79,99 zł; sweter, cena: 79,99 zł; H&M/materiały prasowe

Jeśli szukasz stylowego, wygodnego i maksymalnie kobiecego kompletu dzianinowego na zimę 2022/2023, zwróć uwagę na zielony set w warkoczowy splot z katalogu NA-KD. Zakładaj go na zimowe, wieczorne wyjścia z przyjaciółmi.

fot. Spódnica, cena: ok. 260 zł; sweter, cena: 235 zł; NA-KD/materiały prasowe

Ten przytulny, dzianinowy komplet zastąpi ci wszystkie dresy. Idealny nie tylko do leniuchowania na kanapie z popcornem, ale też na spacer po parku, poranny jogging i na wyjście po zakupy do supermarketu. Tak ciepły i wygodny, że będziesz chciała w nim chodzić na okrągło.

fot. Komplet dzianinowy, PELIE, cena: 399 zł/materiały prasowe

