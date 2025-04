Kombinezony się kocha albo nienawidzi. Żeby wyglądać w nich dobrze, trzeba wiedzieć jak je nosić. Musicie, jednak mieć na uwadze, że połączenie spodni i bluzki uwydatnia wszystkie mankamenty figury.

Bez dwóch zdań, najlepiej wyglądają w nich posiadaczki nienagannej figury. Do tego zdecydowanie lepiej prezentują się w nich kobiety z długimi nogami. Jest tak, ponieważ kombinezon sam w sobie skraca sylwetkę. Jeżeli nie macie nóg do nieba, noście go z butami na obcasie, które optycznie was wysmuklą. Tym z was, które mają wystający brzuszek i wałeczki, proponujemy luźniejsze modele w sportowym stylu.

Dobra wiadomością jest, że w sklepach znajdziecie zarówno te, które możecie nosić do sportowych butów i ramoneski. Jak i te na wielkie wyjście. One będą wyglądały bosko ze szpilkami, kopertówką i dużymi kolczykami.

1 z 25 Różowy kombinezon, River Island, cena, ok. 250 zł

2 z 25 Czarny kombinezon, Topshop, cena, ok. 300 zł

3 z 25 Błękitny kombinezon, New Look, cena, ok. 150 zł

4 z 25 Biały kombinezon, River Island, cena, ok. 275 zł

5 z 25 Wzorzysty kombinezon, River Island, cena, ok. 240 zł

6 z 25 Czarny kombinezon, New Look, cena, ok. 125 zł

7 z 25 Granatowy kombinezon, New Look, cena, ok. 125 zł

8 z 25 Czarny kombinezon, Topshop, cena, ok. 475 zł

9 z 25 Czarny kombinezon, River Island, cena, ok. 250 zł

10 z 25 Szary kombinezon, H&M, cena, ok. 149,90 zł

11 z 25 Czarny kombinezon, Topshop, cena, ok. 400 zł

12 z 25 Pomarańczowy kombinezon, River Island, cena, ok. 275 zł

13 z 25 Biały kombinezon, Topshop, cena, ok. 400 zł

14 z 25 Szary kombinezon, Topshop, cena, ok. 150 zł

15 z 25 Czarny kombinezon, River Island, cena, ok. 240 zł

16 z 25 Biały kombinezon, Topshop, cena, ok. 240 zł

17 z 25 Czarny kombinezon, New Look, cena, ok. 170 zł

18 z 25 Żółty kombinezon, H&M, cena, ok. 129,90 zł

19 z 25 Wzorzysty kombinezon, River Island, cena, ok. 240 zł

20 z 25 Czarny kombinezon, Topshop, cena, ok. 175 zł

21 z 25 Czarny kombinezon, Topshop, cena, ok. 175 zł

22 z 25 Niebieski kombinezon, New Look, cena, ok. 170 zł

23 z 25 Czarny kombinezon, H&M, cena, ok. 199 zł

24 z 25 Beżowy kombinezon, Topshop, cena, ok. 250 zł