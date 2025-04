Kombinezony od dawna są absolutnym hitem wśród kobiet. Kochamy je nie tylko dlatego, że są modne, ale przede wszystkim - bardzo praktyczne. Wybierając kombinezon, nie trzeba zastanawiać się, co dobrać na górę, a co na dół. W zależności od upodobań i okazji, można wybrać model elegancki lub casual. Sprawdziłyśmy, jakie fasony będą najmodniejsze w sezonie wiosna-lato 2020.

Styl utility charakteryzuje się przede wszystkim wygodą. Ubrania nie krępują ruchów, są komfortowe i mają kieszenie, w których można przenosić różne drobiazgi.

Kombinezony w tym stylu są wzorowane na odzieży roboczej... pracowników fizycznych. Zwykle mają neutralne kolory np. odcienie beżu czy khaki. Jak je nosić? Najlepiej przełamać ich casualowy styl eleganckimi dodatkami. Odpowiednie będą np. szpilki, skórzany pasek lub torebka. (Zobacz: Kombinezon z H&M podbija sieć. Kosztuje 149 zł).

Denim to jeden z najważniejszych trendów na sezon wiosna-lato 2020. Będziemy go nosić na wiele okazji oraz w wielu wydaniach. Nam podobają się kombinezony z jeansu w zestawach z... białymi butami. To styl inspirowany estetyką lat 90. (wciąż bardzo hot!). Chcesz dodać takiej stylizacji odrobinę szyku w stylu glamour? Dobierz do niego złotą biżuterię.

Idealne do pracy, z powodzeniem zastąpią wiele biurowych zestawów. Daj odpocząć ołówkowym spódnicom, cygaretkom i marynarkom. Przyszła pora na kombinezony, które wyglądają jak damskie garnitury.

Jaki kolor wybrać? Możesz postawić na klasykę, czyli czerń, granat lub szarość. Na topie są również mniej oczywiste barwy. Nasz wybór to szlachetny odcień niebieskiego, czyli Classic Blue, który jest kolorem roku 2020.

Oto trend, który będzie święcił triumfy latem. Biel doskonale sprawdza się w czasie gorących dni. Kiedy tylko za oknami poczujemy pierwsze upały, szturmem ruszymy do sklepów po białe kombinezony. Ich największą zaletą jest to, że równie dobrze sprawdzają się na dzień, co na wieczór. Wszystko zależy od dobranych dodatków.