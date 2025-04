Kombinezony to absolutny must have na lato 2022. Podobnie jak sukienki, zapewniają świetny wygląd bez zbędnego wysiłku. Gdy nie masz zbyt dużo czasu na wybór stroju lub gdy lubisz proste formy i rozwiązania, wtedy one wchodzą do gry — błyskawicznie ubierają od stóp do głów. Są też szalenie wygodne i wszechstronne. Pójdziesz w nich na brunch z przyjaciólmi, na grilla, romantyczną kolację, garden party, na rower. Zdają egzamin zawsze i wszędzie. Na tym nie koniec ich zalet — niektóre modele pięknie podkreślają sylwetkę i mają dużą siłę rażenia. Przysięgamy, dodają więcej seksapilu, niż mała czarna.

Jeśli jeszcze nie masz w swojej szafie kombinezonu na lato 2022, koniecznie wpisz go na listę życzeń. Nie pożałujesz. Założysz raz i zakochasz się w nim po uszy. Zjedź w dół i zobacz, gdzie znajdziesz te najmodniejsze. Zdradzimy tylko, że nie musisz rozbijać banku. Wszystkie są do kupienia w popularnych sieciówkach i w atrakcyjnych cenach.

PS. Bądź czujna — niedługo rozpoczynają się sezonowe wyprzedaże, więc niektóre z nich upolujesz ze zniżką.

Kombinezon w abstrakcyjne wzory założysz na każde większe wyjście. Dla równowagi zestaw go z prostymi dodatkami, np. czarnymi klasycznymi sandałami zapinanymi na kostce i małą torebką w tym samym kolorze.

fot. Elegancki kombinezon z nadrukiem ZARA, cena: 229 zł/materiały prasowe

Latem stawiamy na luźne fasony i przewiewne, lekkie materiały. Model, który znajdziesz w hiszpańskiej sieciówce, spełnia wszystkie te kryteria. Jest na tyle wszechstronny, że w zależności od dodatków, założysz go wszędzie — od uroczystej randki po niedzielny piknik na trawie.

fot. Satynowy kombinezon z nogawkami culotte Stradivarius, cena: 119 zł/materiały prasowe

Przeglądając konta modnych it-girls na Instagramie, na pewno zauważyłaś, że lniany kombinezon z paskiem zajmuje czołowe miejsce w ich szafach. Dziewczyny go uwielbiają. W ciągu dnia łączą go z plecionymi koszykami i espadrylami, wieczorem przerzucają się na eleganckie szpilki i efektowną kopertówkę.

fot. Kombinezon z domieszką lnu z paskiem Zara, cena: ok. 199 zł/materiały prasowe

Lekki, przewiewny i bardzo kobiecy. Pójdziesz w nim nie tylko na spacer po molo i wakacyjną imprezę, ale będzie też idealnym wyborem, gdy wypadnie ci spontaniczna randka.

fot. Luźny kombinezon z dekoltem halter ZARA, cena: 169 zł/materiały prasowe

Jeansowe ogrodniczki to jeden z top trendów na lato 2022. Gdy jednak mimo wszystko nie możesz się do nich przekonać, może skusisz się na kombinezon? Pięknie podkreśla sylwetkę i sprawdzi się też w chłodniejszych miesiącach.

fot. Jeansowy kombinezon Pull&Bear, cena: 199 zł/materiały prasowe

Bez kwiatów nie ma lata. Ubrań z tym printem nigdy za wiele, dlatego dodaj jeszcze do swojej kolekcji ten uroczy kombinezon. Przepadniesz na jego punkcie. Noś go na sportowo np. z białymi trampkami lub bardziej elegancko - z sandałami na obcasie.

fot. Krótki kombinezon w kwiaty Mango, cena: 199 zł/materiały prasowe

Kombinezon w formie sukienki to dobra opcja, jeśli chcesz łagodnie wejść w trend. Docenisz go, zwłaszcza kiedy lubisz mini— jest o wiele bardziej komfortowy. Możesz pójść w nim na imprezę i bez obaw pląsać na parkiecie i robić piruety.

fot. Kombinezon sukienka Pull&Bear, cena: 139 zł/materiały prasowe

