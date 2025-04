Nie lubicie letnich sukienek i krótkich szortów? W tym sezonie postawcie na kombinezony! W chłodniejsze dni możecie wybrać modele z długimi rękawami. W czasie upałów sprawdzą się fasony z delikatnymi ramiączkami i krótkimi nogawkami.

Kombinezony z krótkimi nogawkami to doskonała alternatywa dla letnich sukienek mini. Są praktycznym i wygodnym połączeniem bluzki i szortów. Dodatkowo tuszują wystający brzuszek i eksponują zgrabne nogi. Czego chcieć więcej?

W naszym dzisiejszym zestawieniu znajdziecie propozycje, które sprawdzą się podczas weekendowego wypadu z przyjaciółkami, randki z ukochanym i koncertu na świeżym powietrzu. Kombinezon będzie dobrze wyglądał z seksownymi sandałkami na obcasie, wygodnymi trampkami i bardzo modnymi espadrylami. Do tego jeszcze płócienna torba w wersji XXL i wakacyjny look gotowy. Prawda, że to proste?

