Kombinezon to doskonałe wyjście dla kobiet, które nie do końca wiedzą jak kompletować swoje codzienne stylizacje. To praktyczne połączenie spodni i spódnicy jest bardzo wygodne, ale trzeba również pamiętać, że bezlitosne dla figury - uwydatnia jej wszystkie mankamenty. Najlepiej wyglądają w nim szczupłe kobiety o długich nogach!

Reklama

Krótka historia kombinezonu

Kombinezon w XX wieku był po prostu strojem roboczym. Do damskiej garderoby trafił dopiero podczas I wojny światowej. Mężczyźni w tym czasie walczyli na froncie, a kobiety musiały przejąć znaczną część ich obowiązków. Kombinezon stał się dla nich wygodnym strojem do wykonywania codziennych obowiązków.

Dopiero w latach 70. XX awansował do rangi stroju scenicznego. Wtedy zaczął zyskiwać zupełnie nowe oblicze - zaczęto zdobić go ćwiekami, naszywkami czy pagonami. W dzisiejszych czasach kombinezony są bardzo eleganckie i niezwykle kobiece, często wybierane na oficjalne uroczystości.

Modne kombinezony - jesień 2015

W naszym dzisiejszym zestawieniu znajdziecie modele dostępne w aktualnych kolekcjach popularnych sieciówek. Jak się okazuje, możliwości jest całkiem sporo! Możecie wybierać między eleganckimi modelami, które sprawdzą się w czasie kolacji z ukochanym, a wygodnymi kombinezonami wykonanymi z denimu - będą idealne na co dzień.

Jak stylizować kombinezon?

/fot: Edyta Górniak; Joanna Krupa; Marta Wierzbicka; Agnieszka Szulim/

Reklama

Więcej modnych hitów na jesień:

Nasz hit - 15 nowości z sieciówek

17 ołówkowych spódnic z najnowszych kolekcji

Przegląd ciepłych swetrów i tunik za pupę