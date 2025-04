W ciągu ostatnich kilku lat, kombinezony przeszły sporą modową rewolucję. Kiedyś kojarzone z luźnym, domowym wyglądem, teraz są podstawą garderoby każdej z nas, tak wszechstronną, jak mała czarna. Odnajdują się nie tylko w miejskiej dżungli, ale też na biurowym terytorium. Jednoczęściowe kostiumy są niesamowicie wygodne i funkcjonalne. Rano, kiedy każda minuta jest na wagę złota, są niezastąpione. Dosłownie — zakładasz, bierzesz torebkę do ręki i wychodzisz. I co najważniejsze — zawsze świetnie wyglądasz. To, jaki nadasz im charakter, zależy od dodatków.

Szukasz kombinezonu do pracy na lato? Zrobiłyśmy mały research w sklepach internetowych i wybrałyśmy najbardziej stylowe opcje, które zapewnią ci komfort przez cały dzień, świetny wygląd i są tak uniwersalne, że sprawdzą się nawet poza salą konferencyjną. Przewiń w dół i zobacz modne kombinezony na lato 2022 i dodaj je do swojej wishlisty.

Lniany kombinezon to wakacyjny niezbędnik. Lekki, przewiewny i szalenie wygodny. Idealny model upolujesz teraz na wyprzedaży w Massimo Dutti. Oversize'ową górę idealnie równoważy prosta nogawka. Chcąc być bardziej glam, uzupełnij go szpilkami i torbą o ciekawym fasonie, natomiast jeśli czeka się intensywny dzień pełen spotkań i wolisz bardziej swobodny wygląd — balerinkami i klasyczną shopperką.

fot. Kombinezon Massimo Dutti, cena: 299 zł/materiały prasowe

Biały, kopertowy kombinezon to kolejny świetny kandydat na stylizację do pracy. Elegancki i bardzo kobiecy. Guziki w kolorze złota dodają mu klasy, a pasek w talii pięknie wymodeluje sylwetkę. Jeśli będziesz chciała nadać mu skromniejszy, biurowy wygląd — zarzuć na ramiona marynarkę.

fot. Kombinezon ZARA, cena: 229 zł/materiały prasowe

Gdy szukasz praktycznej opcji, która dobrze wypadnie zarówno na korporacyjnych korytarzach, jak i na wieczornym evencie, celuj w model od Hugo. Połącz go z klasycznymi czółenkami w kolorze nude i maxi kopertówką.

fot. Kombinezon HUGO, cena: 1295 zł/materiały prasowe (breuninger.com)

Kombinezon na biznesowe, formalne spotkania? Tak więc, co powiesz na taką kombinację — góra w kolorze zimnej latte i szeroki dół w modne groszki? Elegancki i modny. Pokocha go każda businesswoman.

fot. Kombinezon Phase Eight, cena: 909 zł/materiały prasowe (breuninger.com)

Od spotkania z zarządem po brunch na mieście. Pistacjowy kombinezon będzie gotowy na każdą okazję. Podkręć go dodatkami w kolorze złota, które dodadzą blasku, np. lśniącymi sandałami na obcasie i efektownymi kolczykami.

fot. Kombinezon Trendyol, cena: 209 zł/materiały prasowe (zalando.pl)

