Niestety jesień już powoli się do nas zbliża, a my lubimy być przygotowane na nowy sezon. Dlatego już dzisiaj przedstawiamy najmodniejsze kolory na jesień i zimę. Zobacz koniecznie!

Co będzie modne w sezonie jesień-zima 2018/2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

7 najmodniejszych kolorów na sezon jesień-zima 2018/2019

1. Palona żółć

Żółty jest na topie już kolejny sezon. Ciekawe, czy tym razem zdobędzie większą popularność. Jesienią i zimą hitem będzie orientalny, nieco przybrudzony odcień palonej żółci. Od pierwszej chwili kojarzy się z krajami dalekiego wschodu, jesiennymi liśćmi i aromatycznymi przyprawami.

2. Magenta

Jedna z naszych ulubionych propozycji na nadchodzący sezon. To pełen dynamizmu i odwagi kolor, który zachęca do modowych eksperymentów. Najważniejszym duetem kolorystycznym jesieni i zimy będzie odważne połączenie różu i czerwieni.

3. Czerwony

Ten kolor jest symbolem odwagi, kojarzy się z miłością, seksualnością i płodnością. Jeżeli chcesz być postrzegana, jako pewna siebie i odważna, to noś ubrania w kolorze ognistej czerwieni!

4. Srebrny

W tym roku zapominamy o eleganckim złocie i skupiamy się na nowoczesnym srebrze. Najmodniejsze są rzeczy z lustrzanym efektem, ale na wybiegach zauważyłyśmy również sporo seksownych sukienek i okryć wierzchnich - najlepiej będą wyglądały z minimalistycznymi stylizacjami.

5. Bordowy

Przypadnie do gustu wszystkim wielbicielkom stonowanych i ciepłych kolorów. Bordowy najlepiej wygląda na grubych swetrach i dzianinowych sukienkach. Jednak naszym zdaniem największym hitem będą skórzane kurtki i płaszcze w kolorze czerwonego wina.

6. Ultra violet

Ultra Violet to kolor 2018 roku, więc nie powinnaś być zaskoczona, że pojawiła się w trendach. Ten kolor jest odważny i pełen emocji, oznacza brak zgodności i ma wywołać w nas chęć działania.

7. Pastele

Pastele to typowo letnie kolory, które w tym roku pojawiły się również w trendach na sezon jesień-zima. Na wybiegach królowały rozbielone odcienie różowego, niebieskiego i fioletowego. Najmodniejszy look uzyskasz dzięki miksowaniu tych delikatnych i subtelnych kolorów. Duet różu i błękitu to strzał w dziesiątkę!

