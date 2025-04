Skórzana kurtka to sezonowy must-have, nieważne jaki styl jest twoim ulubionym ramoneska będzie do niego pasować. Jeśli lubicie dziewczęce stylizacje i kwiatowe printy kurtka w tym stylu świetnie zrównoważy całość. Pasować będzie również do smart casualowego looku, na weekend, czy randkę. A, że zbliża się wiosna postanowiłyśmy wybrać się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu ramoneski w wiosennych odcieniach.

Kolorowe ramoneski na wiosnę i lato 2015

W sklepach znajdziecie mnóstwo modeli skór o tym charakterystycznym kroju. Jednak w większości są to klasyczne wersje. Dlatego też większym wyzwaniem było znalezienie tych w mocnych neonowych odcieniach, czy pastelach. Udało się i w związku z tym w naszej galerii znajdziecie szałowe ramoneski doskonałe do sezonowych looków. Zobaczcie nasze propozycje z: Topshop, River Island, Top Sectret, czy Troll.

