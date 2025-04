Kolorowe ramoneski - 10 typów na wiosnę

Wiosną odkładamy na dno szafy czarne ramoneski i wkładamy te w soczystych kolorach i pastelach. Zakładamy je zarówno do dżinsów, eleganckich spodni, jak również do zwiewnych kwiecistych sukienek oraz dopasowanych i rozkloszowanych spódnic. Kolorowa ramoneska z powodzeniem zastąpi klasyczny żakiet. Wybrałyśmy dla was 10 wiosennych modeli.