Już od jakiegoś czasu przybliżamy wam trendy na sezon wiosna-lato 2016. Kilka tygodni temu pisałyśmy o ubraniach w kwiaty, które będą hitem nadchodzącego sezonu i najmodniejszej kurtce wiosny 2016. Dzisiaj chcemy wam przybliżyć kolejny trend - kolorowe paski.

Co będzie modne wiosną 2016?

Tęczowe paski hitem nadchodzącego sezonu

Wiosną i latem 2016 modne są wszystkie paski. Zaczynając od klasycznych w marynarskim stylu, aż do tych nowoczesnych - we wszystkich kolorach tęczy. Jednak góra będą te drugie! Kolorowe paski to propozycja dla odważnych kobiet, które doskonale orientują się w najnowszych trendach i nie boją się eksperymentować z modą. Bo ubrania zdobione tym motywem wyglądają najlepiej, jako element dominujący stylizacji, albo w wersji total look. Wybór należy do was!

Okazuje się, że w kolekcjach znanych marek znajdziecie już całkiem sporo ubrań zdobionych tym charakterystycznym deseniem. My zakochałyśmy się w sweterku z H&M (musi być nasz) i ołówkowej spódnicy marki Topshop.

