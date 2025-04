Oficjalnie odwołujemy zimę! A co za tym idzie nosimy mocne kolory, które są najbardziej charakterystyczne dla wiosny i lata. Tym razem wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu najciekawszych modeli marynarek damskich. Postawiłyśmy na szalone: róż, niebieskości, czerwienie, pastele i metalik. Na pewno znajdziecie wśród nich coś dla siebie!

Kolorowe marynarki na wiosnę i lato

Mocne kolory to wbrew pozorom łatwy do wystylizowania aspekt. Wystarczy stonowana stylizacja uzupełniona marynarką, czy żakietem w intensywnym odcieniu by całość nabrała wesołości i wiosennego smaczku. Pamiętajcie jednak, że wiosną i latem najmodniejsze będą total looki. Dlatego warto kupując kolorową marynarkę dobrać do niej spodnie, np. takie, które mamy już u siebie w szafie. Jest szał!

