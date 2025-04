Intensywne kolory nosimy najczęściej latem! W czasie chłodnych miesięcy wybieramy raczej stonowane kolory ziemi, które odzwierciedlają nasze samopoczucie i aurę za oknem. My wychodzimy naprzeciw takiej tendencji i już dzisiaj kupujemy kolorowe marynarki, które będziemy nosiły na początku jesieni.

Kolorowe marynarki na przełom sezonów

W poszukiwaniu idealnego żakietu wybrałyśmy się do popularnych sklepów sieciowych. Znalazłyśmy je m.in. w kolekcjach takich marek jak: H&M, River Island, Solar, Simple, Topshop czy Zara.

Bez wątpienia każda z was znajdzie model w swoim ulubionym kolorze. Jednak najłatwiej będzie fankom różowego, błękitu, pomarańczu i niebieskiego. Wśród fasonów panuje bardzo duża różnorodność. Od zapinanych na jeden guzik, przez zakończone asymetrycznymi połami, aż po zdobione baskinką.

Dziewczęce sukienki z falbanką

Hit! Koszulowe sukienki

Koronkowe sukienki dla romantyczek

1 z 21 Niebieska marynarka, New Look, cena, ok. 140 zł

2 z 21 Pomarańczowa marynarka, Topshop, cena, ok. 290 zł

3 z 21 Żółta marynarka, Topshop, cena, ok. 275 zł

4 z 21 Pomarańczowa marynarka, River Island, cena, ok. 200 zł

5 z 21 Niebieska marynarka, Simple, cena, ok. 499 zł

6 z 21 Różowa marynarka, Zara, cena, ok. 259 zł

7 z 21 Fioletowa marynarka, River Island, cena, ok. 250 zł

8 z 21 Różowa marynarka, Solar, cena, ok. 280 zł

9 z 21 Fioletowa marynarka, Topshop, cena, ok. 275 zł

10 z 21 Pistacjowa marynarka, River Island, cena, ok. 275 zł

11 z 21 Różowa marynarka, Dorothy Perkins, cena, ok. 175 zł.

12 z 21 Czerwona marynarka, Zara, cena, ok. 199 zł

13 z 21 Niebieska marynarka, Topshop, cena, ok. 175 zł

14 z 21 Różowa marynarka, Simple, cena, ok. 599 zł

15 z 21 Pomarańczowa marynarka, Troll, cena, ok. 139,99 zł

16 z 21 Żółta marynarka, Solar, cena, ok. 349 zł

17 z 21 Różowa marynarka, H&M, cena, ok. 79,90 zł

18 z 21 Miętowa marynarka, New Look, cena, ok. 125 zł

19 z 21 Różowa marynarka, River Island, cena, ok. 250 zł

20 z 21 Żółta marynarka, River Island, cena, ok. 200 zł