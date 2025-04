Ciemna, intensywna, ale też wesoła zieleń jest wyjątkowo modna. Pojawiała się w tym sezonie na pokazach takich domów mody jak Elie Saab, Anna Sui, Miyake czy Next Gen. Szmaragdowa zieleń, czy też zieleń igieł jest wyjątkowo szlachetna i nietuzinkowa.

Co więcej, świetnie nadaje się na zimowe miesiące, pasuje do stonowanych, ciemniejszych kolorów i fantastycznie je rozwesela. Poszukałyśmy więc dla was ubrań i dodatków w tych odcieniach zieleni. Będą pasowały chociażby na wigilijny wieczór. Jak wam się podoba?

