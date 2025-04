Głębokie złoto, karmelowy, ciemno-żółty to odcienie musztardowego.

Był modny w końcówce lat 70. i zawitał do w tym sezonie. Możemy go łączyć z wieloma kolorami, m.in.: z szarościami, granatem, zielenią, fioletem a także z czernią i bielą. Na pewno warto mieć choćby dodatek w musztardowym odcieniu.

Jakie ubrania w tej gamie kolorystycznej kupisz w sieciówkach? Zobacz film i wybieraj!

