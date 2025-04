fot. kolaż we-dwoje.pl

Która z nas z nie oczekuje na przyjście wiosny? Wesołe kolory, lekkie buty i aura za oknami, która sprzyja modowym fantazjom i eksperymentom...



Na razie to wszystko przed nami. Mimo, że wiosna na dobre rozpocznie się co najmniej za dwa miesiące, my już śledzimy wiosenne trendy i kolekcje.

Co znajdziemy w sieci H&M? Hitowym kolorem kolekcji na wiosnę 2014 będzie słoneczny żółty. Pojawi się on na gładkich, wesołych materiałach, ale też w formie geometrycznych wzorów na spódnicach, sukienkach i bluzkach.

Kolejna tendencja? To bardzo modny wzór na wiosnę - paski. Zobaczymy je na koszulachi modnych crop topach. W krojach bardzo trendowe będą tu też ołówkowe spódnice midi i nonszalancko - eleganckie dzwony w kant... Kolekcja prezentuje się pięknie i zachęcająco. Co sądzicie o tej wiosennej sesji?