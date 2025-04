Najnowsza kolekcja Blessus by Michael Hekmat na wiosnę i lato 2014 kolorystyką nawiązuje do Kraju Kwitnącej Wiśni. Koncentracja na detalach, wykonaniu to już typowy element twórczości projektanta, który w tym sezonie nawiązał do bardziej łagodnych, miękkich i może wręcz romantycznych sylwetek.

Ubrania Blessus dalej pozostają wierne estetyce marki, jednak tym razem są nieco bardziej kobiece. Lekkie, jedwabne tafty, sprowadzone z Japonii, dodają spręzystości, włoskie jerseye natomiast podkreślają krawiecki charakter sukienek.

Za dział kreatywny marki Blessus odpowiada Michael Hekmat, absolwent prestiżowej Istituto Marangoni w Mediolanie, pracował dla Vivienne Westwood w Londynie, Proenza Schouler w Nowym Jorku i Giambattista Valli w Paryżu. Jest podwójnym laureatem włoskiej edycji Vogue Talents.

Zobaczcie najnowszą sesję wizerunkową marki: