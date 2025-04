Kupowanie jest sztuką, ponieważ wymaga nieustannego liczenia i zarządzania środkami finansowymi. Niestety nie każdy to potrafi, co objawia się kupowaniem zbędnych produktów, problemami z gotówką tuż przed wypłatą, brakiem oszczędności, a w skrajnych przypadkach nawet wpadaniem w długi. Ponieważ to kobiety najczęściej robią wszelkiego rodzaju zakupy, to właśnie one powinny się nauczyć mądrego wydawania pieniędzy.

Planuj wydatki

Znając wysokość swojego wynagrodzenia, można w łatwy sposób zaplanować budżet osobisty na cały miesiąc. Najlepiej zrobić to w zeszycie lub w komputerze. W pierwszej kolejności należy wypisać wszystkie stałe obciążenia np. czynsz, rachunki za media, za Internet, telefon, opłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych itp. Następnie trzeba oszacować wysokość wydatków na zakupy do domu, obejmujące produkty spożywcze, chemię, kosmetyki itp. Z pozostałej sumy warto odjąć sumę przeznaczoną na oszczędności (można ją od razu przelać np. na konto oszczędnościowe) oraz sumę na nieprzewidziane wydatki.

Ustalaj priorytety

Najważniejsze są opłaty stałe i środki na bieżące utrzymanie domu. Jednak czasami pojawiają się inne pilne potrzeby, np. trzeba iść do dentysty, kosmetyczki lub kupić nowe ubrania. Takie wydatki także należy wcześniej zaplanować poprzez określenie orientacyjnej kwoty, na której wydanie można sobie pozwolić. Być może okaże się, że zamiast kurtki i butów w danym miesiącu będzie można kupić jedynie kurtkę, buty dopiero po kolejnej wypłacie.

Smart Shopping, czyli kupuj z głową

Mądre kupowanie polega przede wszystkim na porównywaniu cen i jakości produktów, zwłaszcza jeśli wiążą się one z większym wydatkiem (np. sprzęt RTV i AGD).

Należy uważać na sklepowe promocje, a także rozsądnie korzystać ze zniżek i rabatów. Dobrym nawykiem jest chodzenie do marketu z listą zakupów, nieuleganie pokusom oraz niekupowanie wielu rzeczy na zapas. Jeśli chodzi o zakupy spożywcze i inne produkty codziennego użytku, warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najtańszego sklepu w swojej miejscowości. Przydatne w tym celu są gazetki promocyjne marketów i dyskontów, które można otrzymywać na swoją skrzynkę mailową.

Dobry zwyczaj nie pożyczaj

Reklamy kredytów i pożyczek kuszą wiele osób, obiecując łatwy sposób na pozyskanie pieniędzy na zakupy, wakacje lub dowolny inny cel. Jednak po tego rodzaju produkty finansowe powinno się sięgać w naprawdę trudnych sytuacjach. Zaciągnąć pożyczkę można dzisiaj bardzo łatwo, jednak potem trzeba ją spłacić, o czym wiele osób zapomina i sięga po zbyt wysokie kwoty, mając niewystarczające dochody na pokrycie rat. Lepiej odkładać pieniądze na zakup produktu niż zaciągać w tym celu zobowiązania.

Płać w terminie rachunki

Kolejnym błędem jest nieterminowe płacenie zobowiązań, czyli wspomnianych rat kredytów czy rachunków. Każde opóźnienie w spłacie powoduje naliczanie odsetek, a w skrajnych sytuacjach grozi wszczęciem postępowania windykacyjnego. Należy unikać takich sytuacji, ponieważ mogą skutkować poważnymi problemami finansowymi. Wystarczy prowadzić zapiski dotyczące wszelkich wydatków, a także trzymać dyscyplinę w wydawaniu pieniędzy, by nigdy do takich kłopotów nie doprowadzić.