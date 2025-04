Wciąż wydajesz mnóstwo pieniędzy na nowe ubrania i twoja szafa pęka w szwach, a mimo to nie masz się w co ubrać? Ten problem dotyczy wielu kobiet i wynika z braku umiejętności robienia zakupów. Z naszym krótkim poradnikiem nauczysz się jak kupować, by nie zbankrutować i przy tym zawsze ładnie wyglądać.

Okresowy przegląd garderoby

Co najmniej dwa razy w roku, warto wyjąć wszystkie ubrania z szafy i dokładnie je przejrzeć. Zniszczone rzeczy bez skrupułów należy wyrzucić. Pozostałe trzeba posegregować na te, które są systematycznie noszone i na te, które nie widziały światła dziennego od co najmniej kilkunastu miesięcy. Ubrania z tej drugiej kupki trzeba przymierzyć i zastanowić się, dlaczego nie są używane. Jeśli dlatego że nie pasują do niczego, mają zły rozmiar lub po prostu już się nie podobają, trzeba się z nimi pożegnać. Można je sprzedać przez Internet lub wymienić się z koleżanką. Po takiej gruntownej segregacji, w szafie powinny zostać wyłącznie rzeczy faktycznie używane i pozwalające na komponowanie z nich różnych zestawów. Przegląd garderoby nie tylko porządkuje szafę, ale ułatwia również ocenę, czego w niej brakuje.

Prawidłowe kompletowanie ubrań

Częstym błędem jest kupowanie ubrań z powodu chwilowego impulsu lub tylko dlatego, że dana rzecz jest w promocyjnej cenie. To właśnie takie rzeczy potem zalegają w szafie, ponieważ dopiero później okazuje się, że do niczego nie pasują. Dlatego przy zakupie każdej części garderoby, należy się zastanowić, z jakimi posiadanymi ubraniami będzie można ją nosić. Nie należy także przesadzać z ilością ubrań, bo może zabraknąć okazji, by je w ogóle na siebie włożyć. Jeśli nie ma się dużego budżetu na ubrania, trzeba stawiać na klasyczne i uniwersalne kroje, które można łatwo ze sobą zestawiać i urozmaicać je pomysłowymi dodatkami. Niezbędne minimum na każdą porę roku, które powinna mieć w szafie kobieta, powinno obejmować: pięć zestawów ubrań do pracy lub szkoły, dwa rodzaje zestawów wizytowych, co najmniej dwa zestawy casual, a także strój do uprawiania sportu. Warto też tak dobierać poszczególne rzeczy, by wszystkie razem były spójne z naszym stylem i pasowały do wieku oraz figury.

Moda nie musi dużo kosztować

Na ubrania wcale nie trzeba wydawać fortuny, by zawsze ładnie i modnie wyglądać. W modzie najważniejsza jest bowiem pomysłowość, wypracowanie własnego stylu, a także sprytne łączenie klasyki z awangardą, starego z nowym, drogiego z tanim. Jak w takim razie kupować ubrania?

1. Kupuj to, co faktycznie jest Ci potrzebne

2. Kupuj rzeczy pasujące do tego, co już masz

3. Nie kupuj na zapas (bo zmienić się może nie tylko moda, ale i Twoja figura)

4. Kupuj w Internecie – tu masz większy wybór i jest taniej

5. Odwiedzaj sklepy typu second-hand – można tu znaleźć prawdziwe modowe perełki

6. Planuj budżet na ubrania

I na koniec najważniejsze: im mniejszy ma się budżet na ubrania, tym większą wagę należy przywiązywać do ich jakości. Jednorazowy większy wydatek zaprocentuje tym, że ciuch nie rozleci się po kilku praniach i przez długi czas będzie wyglądał atrakcyjnie.