Wszystkie fot. Gino Rossi

Najnowsza kolekcja Gino Rossi to niezwykłe połączenie klasycznej elegancji z innowacyjnym podejściem do mody. Charakter jesienno-zimowych wzorów przywodzi na myśl artystyczny klimat światowych stolic mody - Paryża, Nowego Jorku czy Londynu, a przestronne wnętrze pracowni sztuki podkreśla ponadczasowy i zarazem bardzo współczesny wyraz kolekcji.

Polecamy: Styl miejski na sezon jesień-zima 2015 od Reserved

Pobudzające wyobraźnię wnętrze pracowni artystycznej posłużyło jako idealne tło dla kolekcji. Ciepłe barwy wnętrza, naturalne materiały, kreatywny chaos i miękkie światło podkreślają wyrazisty charakter obuwia oraz powiązanie marki ze światem sztuki.

Reklama

Klasyka, awangarda i sportowa estetyka - buty od Gino Rossi

Kolekcja Gino Rossi na jesień-zimę 2015/2016 spełni oczekiwania wielbicieli niewymuszonego szyku, a także entuzjastów wyrafinowanej klasyki. Ponadczasowe modele zostały poddane reinterpretacji. Urozmaicone oryginalnymi detalami czy zestawieniami zróżnicowanych faktur nabierają nowoczesnego wyrazu. Wśród propozycji na nowy sezon obok klasycznych modeli znajdują się także awangardowe fasony o nietypowym wykończeniu. W kolekcji nie brakuje także, modnego w tym sezonie, eleganckiego obuwia na płaskiej podeszwie oraz swobodnych propozycji na weekend inspirowanych sportową estetyką.

Damska linia podzielona jest na trzy segmenty o odmiennym charakterze. Obuwie Flawless cechuje połączenie elegancji z nowoczesnymi detalami - wśród propozycji znajdują się klasyczne czółenka z obcasem o nietypowym kształcie lub w metalicznym kolorze. Damski styl Destilled to połączenie elegancji i casualowego looku. W kolekcji wyraźne są odniesienia do stylu brytyjskiego oraz inspiracji męskim obuwiem. Social Superheros to propozycje o charakterze casual w sportowym wydaniu, idealne na weekend i na co dzień dla ceniących sobie wygodę i modne detale.

Reklama

Polecamy: Kolekcja Solar na sezon jesień-zima 2015