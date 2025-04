Kolor Khaki nie wychodzi z mody od lat. Chociaż wiele osób może to dziwić w końcu khaki to kolor kamuflażu. Nazwa khaki pochodzi z języka hindi i oznacza odcień pyłu, przyćmione wersje zieleni i żółtego, piaskowego. Khaki niegdyś wykorzystywany był w strojach militarnych, teraz w najgorętszych lookach modowych.

Khaki jest wykorzystywany, niezmiennie od lat przez projektantów w swoich kolekcjach. Jednak na temat koloru khaki zaczerpnęłyśmy zdania u stylistów. Co oni myślą o khaki?

- Maciej Dąbroś, stylista

Odcienie khaki uwielbiane są od lat m.in. przez Ralpha Laurena i Tommiego Hilfigera, którzy wykorzystują go w strojach inspirowanych stylem safari. Styl, który pierwotnie był strojem turystycznym, wykorzystywanym w latach 40. XX wieku przez zamożnych Europejczyków i Amerykanów, którzy nosili charakterystyczne zestawy khaki podczas swoich podróży, m.in. na safari. Dzisiaj na safari zakładamy szorty i t-shirty, ale styl został zaadaptowany na miejski.