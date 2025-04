Uwielbiamy historie, w których główne role grają silne, zdolne, niezależne i kreatywne kobiety. W tym przypadku jest to dziewczyna, która w wieku 15 lat stworzyła markę, która aktualnie wchodzi na wyżyny popularności. Piękna historia o przeciwnościach losu, które zaowocowały lukratywnym biznesem.

15-lat i modowe imperium Keep it Bright

Zara Khalique bo właśnie o niej tu mowa jako nastolatka przechodziła trudny, pełen problemów okres, który nie złamał jej. Zamiast popaść w jeszcze większe kłopoty Zara postanowiła odmienić ówczesną rzeczywistość. Postanowiła zająć się modą, którą kochała od dziecka. Modą jednak nie w tradycyjnym znaczeniu. Nie chodziło jej o projektowanie a raczej o tworzenie mody, która niesie ze sobą jakieś przesłanie. Chciała w jakiś sposób pomóc innym przezwyciężać przeciwności losu, wesprzeć innych na duchu, dodać im mocy to pozytywnego działania.

Na fali mody ulicznej zaczęła tworzyć ubrania za hasłami, z którymi mogą się utożsamiać inni młodzi ludzie. Wszystkiemu pomógł wszechobecny Instagram. To właśnie tam zaczęła pokazywać swoje pomysły. Od tamtej pory marka Keep it Bright zyskuje coraz większą popularność. A do jej klientów zaliczają się najgorętsze nazwiska światowego show biznesu. Miley Cyrus, Bella Hadid, Ed Sheeran, Miranda Kerr, Ariana Grande czy zespół Bastille to tylko niektórzy z nich.

Dzisiaj Keep it Bright to nie tylko ubrania i dodatki z pozytywnymi i budującymi hasłami. W ofercie marki znajdziecie również książki, zeszyty i inne akcesoria, które na pewno przywołają uśmiech na waszych twarzach. A może zmotywują do zmian na lepsze lub okażą się wspaniałym prezentem dla kogoś bliskiego?

Jak widać w dzisiejszych czas potrzeba tak niewiele by zrobić coś wielkiego. Życzymy zatem wszystkim głowy pełnej pozytywnych pomysłów i inicjatyw.

