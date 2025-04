Kwintesencja świątecznego stylu - tak można określić efekt współpracy Katy Perry z H&M. Gwiazda w gwiazdkowej kolekcji prezentuje się świetna. Aż się chce już Świąt!

Katy Perry dla H&M Holiday

Artystka pojawia się w kreacjach z linii H&M Holiday 2015, która łączy świąteczny przepych, styl i zabawę. W sklepach marki znajdziecie m.in.: intensywnie czerwone sukienki, smokingi z otwartymi rękawami, czy koszulki z wyszywanymi kokardami. Każdy element kolekcji charakteryzują wyjątkowe detale, od czarnej spódniczki mini z frędzlami po doskonały bożonarodzeniowy sweter.

Oprócz zdjęć wizerunkowych będziecie mogli zobaczyć również fantastyczne video reklamowe. Akcja tegorocznej kampanii to prawdziwe świętowanie sezonu. Na początku Katy występuje jako wróżka, która powołuje do życia całą gamę niezwykłych postaci - od naturalnej wielkości piernikowych ludzików i wielkich prezentów jeżdżących na rolkach po gigantyczne pluszowe misie. Oby do świąt!

fot. serwis prasowy H&M

Świetnie się bawiłam podczas kręcenia tej przebojowej, świątecznej reklamy, zwłaszcza, że miałam na sobie genialne ubrania, w tym ulubiony sweter Elfie Selfie. H&M w dużej mierze pomogło mi ukształtować własny styl, ponieważ już jako trzynastolatka zaczęłam sięgać po ich ubrania, nie narażając przy tym na szwank swojego portfela. Niedługo Wy także będziecie mogli zabłysnąć swoimi kreacjami dzięki tej magicznej, świątecznej kolekcji.

- mówi Katy Perry



Świąteczna kolekcja H&M będzie dostępna w naszych sklepach na całym świecie od połowy listopada 2015 roku.

