W ostatnich dniach Katie Holmes była gościem w porannym programie Good Morning America. Znana aktorka ma już 36-lat! Jednak nam wydaje się, że wygląda tak samo jak, wtedy gdy grała w kultowym serialu "Jezioro Marzeń". Piękna, uśmiechnięta i do tego dobrze ubrana. Czego chcieć więcej?

Reklama

Jakiś czas temu wydawało się nam, że użycie w jednym zdaniu słowa fajne i stylizacja w kontekście Katie Holmes jest mało realne. Jednak gwiazda coraz częściej nas zaskakuje! Tym razem pojawiła się w kapitalnej stylizacji, której podstawą były skórzane spodnie marki ZAC Zac Posen. To bardzo interesujący model, który dzięki ekstrawaganckim fałdom pomaga modelować sylwetkę. Do tego srebrny sweterek z długimi rękawami, seksowne sandałki Christian Louboutin i pojemna czarna torba od Ralpha Laurena. My jesteśmy pod wrażeniem!

Look w stylu Katie Holmes

Stylizacja Katie spodobała nam się do tego stopnia, że postanowiłyśmy stworzyć look inspirowany jej stylem. Czarne spodnie wypatrzyłyśmy na wyprzedażach w kolekcji marki Guess. W niższej cenie kupicie również brązowe sandałki na obcasie i praktyczną torbę z Mango. Srebrny sweter pochodzi z kolekcji marki Max Mara, a efektowne okulary przeciwsłoneczne to propozycja od domu mody Versace.

Reklama

@katieholmes212 rocking @zaczacposen today in #Nyc #katieHolmes #zaczacposen Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika @zac_posen 22 Lip, 2015 o 7:03 PDT

Więcej modnych stylizacji gwiazd:

Natalia Siwiec i look za ponad 10 tysięcy złotych Gwiazdy na rozdaniu nagród ESPY 2015 Joanna Krupa - lubicie jej styl?