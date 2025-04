37-letnia Katherine Heigl pojawiła się ostatnio w stacji radiowej Sirius Satelitte w czarnym total looku. Świat obiegły jej zdjęcia w nowej fryzurze. Aktorka wyglądała jakby wyskoczyła z filmu z lat 90. Nie jesteśmy przekonane co do jej nowego wizerunku - a może po prostu to efekt pracy nad nowym filmem - dlatego skupiamy się na jej stroju. A ten zaliczały do udanych. W końcu czerń jest zawsze najlepszym rozwiązaniem.

Ubierz się jak Katherine Heigl

Skórzane spodnie i koronkowe wstawki to dosyć ekstrawaganckie posunięcie. Jednak w połączeniu z klasycznymi szpilkami i żakietem całość nabrała profesjonalnego i eleganckiego smaczku. A gwiazda "Brzydkiej Prawdy" i kultowego serialu "Chirurdzy" prezentowała się świetnie i do tego ten czerwony akcent na ustach. Sexy!

Skórzane, wąskie spodnie znalazłyśmy u Andrzeja Jedynaka zaś proste czółenka w F&F. Marynarka pochodzi z wiosennej kolekcji Tally Weijl zaś torebka tonowy model z oferty Wittchen. Bluzkę z koronką zastąpiłyśmy wyjątkowym body z Intimissimi. Całość zaś uwieńczyłyśmy matową pomadką w głębokim odcieniu czerwieni od MAC Cosmetics. Jak wam się podoba?

fot. ONS.pl

