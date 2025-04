Paparazzi sfotografowali Kate Moss gdy ta wychodziła ze znanej meksykańskiej restauracji La Bodega Negra w Londynie. Gwiazda na spotkanie ze znajomymi postawiła na look w stylu casual chic. Czarne rurki i top z nadrukiem to zestaw, który nosimy na co dzień. Jednak z połączeniu z ozdobną marynarką i sandałkami na szpilce look nabiera wieczorowego smaczku.

Reklama

Ubierz się jak Kate Moss

Żakiet w jej stylu znalazłyśmy w Topshopie, a spodnie za 79 złotych w H&M. Srebrne sandałki na obcasie to zdobycz z Mango po promocyjnej cenie. Top z nadrukiem z River Island również znajdziecie na wyprzedażach. Zielona kopertówka pochodzi z jesiennej kolekcji New Look, a uzupełniająca całość czerwona szminka to nowość w kolekcji do makijażu Avon. Całość w niedrogich cenach stworzy niezapomniany look.

Reklama

Więcej stylizacji gwiazd:

Ubierz się w stylu Mirandy Kerr

Wakacyjny look Anny Dereszowskiej

Melanie Brown w neonach

Zajrzyjcie do galerii z modnymi ubraniami w stylu Kate Moss: