Po 4 latach przerwy, Kate Moss powraca do współpracy z marką Topshop! Tym razem zaprojektowała kolekcję, która nosi nazwę "Being Kate". Co to tak właściwie oznacza? Nic więcej, jak stroje inspirowane stylem samej modelki i jej dawnymi stylizacjami.

Kate Moss dla Topshop "kopiuje" swój własny styl

Kolekcja "Being Kate" to nie tylko stroje, które Kate sama chciałaby założyć. Wśród propozycji znajdują się też ubrania bardzo mocno inspirowane stylem w jakim Kate nosi się od lat, a nawet konkretnymi ciuchami, które miewała na sobie. Słowem, to coś w sam raz dla fanek stylu i urody modelki... Jest rock`n`rollowo, bo w końcu taka jest sama Kate!

Przyjrzyjcie się dokładniej kolekcji Kate Moss dla Topshop: