Katarzyna Sokołowska to gwiazda, która zawsze wygląda świetnie. Nie ma znaczenie czy chodzi o przypadkowe zdjęcia zrobione przez paparazzi, czy fotki z czerwonego dywanu. Jurorka Top Model bardzo dobrze zna swoje atuty i wie, w czym dobrze wygląda. Ostatnio mogłyśmy się przekonać, że nawet w przecieranych dżinsach i klasycznym t-shircie prezentuje się rewelacyjnie. Jednak w przypadku tej stylizacji kluczem do sukcesu były dodatki - płaszcz Gangsta Cape Silk projektu Roberta Kupisza, złote sandałki na obcasie i pastelowa torebka. Co myślicie o tym zestawie? Podoba się wam? Zobaczcie, jak stworzyć look inspirowany stylem gwiazdy!

Modny look w stylu Katarzyny Sokołowskiej

Białe przecierane dżinsy i klasyczny top z krótkimi rękawami znalazłyśmy w H&M. Płaszcz zastąpiłyśmy modną bluzą, która pochodzi z kolekcji Roberta Kupisza. Do tego różowa torebka Michaela Korsa, złote sandałki Topshop, okulary przeciwsłoneczne Even&Odd i elegancki zegarek Nixon. Przysłowiową wisienką na torcie jest tutaj czerwona szminka Artdeco. Co wy na to?

