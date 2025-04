44-letnia Katarzyna Herman to doskonały przykład niewymuszonego stylu. Aktorka pojawiła się na festiwalu w Gdyni w granatowej stylizacji, którą możemy w łatwy sposób skopiować robiąc zakupy w sieciówkach. Proste spodnie chinosy, bluzka bez rękawów i czółenka na niewysokim obcasie to świetny zestaw zarówno do pracy jak i na egzamin.

Katarzyna Herman - stylowo po 40-tce

Aktorka wyglądała doskonale. Delikatny makijaż i klasyka. A do tego mały akcent w postaci apaszki zaaranżowanej jako paska. To może stosować każda z nas! My w poszukiwaniu jej właśnie stylu wybrałyśmy się m.in. do H&M, gdzie znalazłyśmy spodnie garniturowe. Bluzkę w kolorze granatowym wyszukałyśmy w Top Secret zaś apaszkę w Taranko. Do tego lakierowane czółenka, które są aktualnie na wyprzedaży w Wittchen i różowa pomadka. Odmładzająca i nadająca całości świeżości. Kolor ten wyszukałyśmy w nowej kolekcji polskiej marki Bell. Podoba się wam?

