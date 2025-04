Katarzyna Glinka

Kasia Glinka wyrasta na prawdziwą trendsetterkę na polskich salonach... Po krótkim okresie noszenie nieco postarzających sukienek zaczęła być bardziej fashion. Ostatnio pojawiła się w bardzo trendsetterskim looku z odważnymi srebrnymi spodniami. Do nich aktorka wybrała minimalistyczne dodatki w neutralnych kolorach. Biały shirt i marynarka, a do nich klasyczne czarne czółenka. Dodatkami do zestawu było torebka puzderko noszona na łańcuszku i srebrny, męski zegarek. Brawo!

Poszukałyśmy zamienników do tego looku na wyprzedażach. Biorąc pod uwagę, że większość z nas ma już w szafach czarne czółenka i wyjściową torebkę, to zestaw Kasi można skompletować już za 173 złote! Zobaczcie, gdzie szukać takich ubrań...

