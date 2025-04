Pokaż zgrabne nogi wiosną! Kozaki wędrują do szafy, a na nogach pojawiają się inne, krótsze buty. Mogą to być buty znanych producentów, wykonane ze skóry, dopuszczalne są także buty produkowane z tworzyw sztucznych.

W tym sezonie modne będą na pewno miejskie jazzówki. Jazzówki wykonane z miękkiej skórki, w beżowym kolorze, w cenie 249 złotych znajdziecie na Primamoda. Miękka skóra idealnie dopasowuje się do stóp, a nogi w takich butach wspaniale oddychają. Jazzówki najlepiej komponują się ze spodniami, na przykład dżinsami oraz cygaretkami, przylegającymi do nóg w sposób idealny. Są wygodne, nie męczą stóp żadnej pani. W takich jazzówkach aż chce się podróżować po całym świecie. Panie ceniące styl casual, niezobowiązujący, na pewno takie buty pokochają.

Wygodne sneakersy dla modnych pań

Jeszcze bardziej wygodne są białe buty miejskie typu sneakers. Super modne w tym sezonie, na grubszej podeszwie, komfortowe. Są połączeniem modny sportowej i eleganckiej bieli. Ze sznurówkami i zapięciem na rzep, materiał wierzchni imituje skórę. Dzięki grubej podeszwie, odpowiednio wyprofilowanej, można spacerować całymi godzinami. W tych butach nogi nie bolą. Jakość i cena idą w parze. Znajdziecie je w cenie 79,99 zł na Bon Prix.

Złote baleriny podbijają serca

Eleganckie damy, planujące wielkie wyjście, mogą kupić złote baleriny, w których wybiorą się na miły spacer. Stylowe buty tego rodzaju kosztują 125 złotych na Bata.pl, a ich klasyczny fason świetnie leży na każdej damskiej stopie. Cholewka została pokryta drobnym złotym brokatem, który nadaje butom oryginalny i wyjściowy wygląd. Idealnie pasują do sukienek na ważniejsze wyjścia czy do dżinsów na imprezę. Taki wygląd sprawia, że dana stylizacja jest wyjątkowa i niepowtarzalna.

Eleganckie czółenka na szpilce

229 złotych kosztują niebieskie czółenka na szpilce. W takich butach można podbić świat i zdobyć niejedno męskie serce. Czółenka są urokliwe, wykonane z miękkiej skóry. Ich niebieski odcień jest zapowiedzią nadchodzącego lata. Noski butów są ostre, obcasy wysokie, a noga znakomicie wysmuklona. Taki but ozdobi wiosenną sukienkę, nadaje się także do zestawienia z dżinsami lub cygaretkami. Każda kobieta powinna mieć parę takich butów we własnej szafie.