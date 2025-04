W Stanach właśnie rozpoczęła się promocja najnowszej, szesnastej już edycji popularnego programu America’s Next Top Model, mającego na calu spośród kilkunastu uczestniczek – amatorek wyłonić jedną zwyciężczynię. Nagrodę stanowi kontrakt jedną z najlepszych światowych agencji modelek - IMG Models, sesja zdjęciowa we włoskiej edycji miesięcznika Vogue, okładkę dziełu Beauty w Vogue a także kontrakt na 100 000 dolarów z firmą CoverGirl Cosmetics. Zdecydowanie jest więc o co walczyć.

Emisja programu rozpoczyna się 23 lutego, a już teraz w Internecie zamieszczono pierwsze, grupowe zdjęcie uczestniczek oraz trailer przedstawiający najciekawsze momenty pierwszych odcinków show. Fani programu z pewnością nie będą zawiedzeni – dziewczyny najprawdopodobniej pojadą do Maroko i Londynu, będą m.in. chodzić po wodnym wybiegu w wielkim, napompowanym balonie i pozować z... pszczołami.

Wielkie kontrowersje wzbudza także uczestnictwo w programie profesjonalnej modelki plus size polskiego pochodzenia, Kasi Pilewicz. Kasia urodziła się w 1985 roku w Wheaton w stanie Illinois, obecnie mieszka w Nowym Jorku i zawodowo zajmuje się właśnie modelingiem. W W zeszłym roku wystąpiła w sesji zdjęciowej dla styczniowego numeru magazynu V zatytułowanego Size Issue, poświęconego pięknym, dużym kobietom. Na czas trwania programu zawiesiła swój kontrakt z bardzo prestiżową agencją Wilhemina Models. Jest z pewnością najbardziej doświadczoną uczestniczką programu, przez co ma zdecydowanie większe szanse na wygraną i – jednocześnie - na brak sympatii ze strony początkujących rywalek, czemu nie można się dziwić.

Kasia jest jedną z nielicznych modelek o pełniejszej figurze. Czy jej uczestnictwo w tak popularnym programie to próba zwrócenia uwagi na problem dominacji niezwykle szczupłych kobiet na światowych wybiegach? Czy możemy liczyć na zmianę gustu projektantów i popularnych producentów odzieży? Na efekty z pewnością będziemy musieli jeszcze poczekać, ale pierwsze kroki mamy już za sobą.