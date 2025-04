Pluszowy płaszcz bije rekordy popularności. Co sprawia, że jest tak bardzo lubiany? Przede wszystkim pluszowy materiał jest bardzo miły w dotyku i ciepły. Nosząc go, mamy wrażenie, jakbyśmy otuliły się kocem albo przytulały misia. Nie bez powodu jego angielska nazwa to właśnie teddy coat - misiowy płaszcz! Jeśli również marzysz o takim płaszczu, koniecznie zobacz kilka naszych propozycji!

Jedną z gwiazd, która ma w szafie stylowy pluszowy płaszcz, jest Kasia Cichopek. Gwiazda zdecydowała się na pełen uroku model w jasnoróżowym kolorze. Znajdziemy go w kolekcji włoskiej marki Marella. Kosztuje ponad 1300 zł. Aktorka założyła go do białego total looku. Pięknie ożywił stylizację. Podobny model znajdziesz w ofercie Sinsay za niecałe 160 zł. Różowy płaszcz to doskonały pomysł na stworzenie bardzo kobiecej stylizacji. Możesz go łączyć nie tylko z bielą, ale także z beżem, błękitem czy nawet z czerwienią. Jeśli róż ci nie odpowiada, postaw na różne odcienie beżu.

fot. pluszowy płaszcz w stylu Kasi Cichopek / Instagram, Sinsay, Renee

Jeśli jednak nie lubisz koloru różowego ani beżu, pluszowy płaszcz znajdziesz też w innych kolorach. Możesz postawić na klasyczną czerń, która dopasuje się do wszystkiego i zawsze wygląda elegancko. Czarny pluszowy płaszcz z powodzeniem założysz też na specjalne okazje. Warto też pomyśleć o modelu w kolorze brązowym w odcieniu camel. To obecnie jedna z najmodniejszych barw na zimę 2021. Futrzany płaszcz zajdziesz też w mocniejszej kolorystyce jak czerwony, granatowy czy w kolorze butelkowej zieleni.

fot. pluszowe płaszcze na zimę / Top Secret, Reserved

Jakie jeszcze płaszcze będą modne zimą 2021/22? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na modele w kratę. Krata jest ponadczasowa i stylowo ożywia zestawienie. Możesz postawić na płaszcz w kratę w różnych kolorach. Na mroźne dni postaw na płaszcz pikowany, który jest ciepły i modny. W Reserved znajdziesz na przykład model z futrzanym kołnierzem, który dodaje uroku. Oprócz tego godne uwagi są również klasyczne płaszcze wełniane - z wiązaniem w talii lub bez. Są bardzo eleganckie i dopasują się do wielu okazji.

fot. modne płaszcze na zimę 2021/22 / Reserved

