Pull & Bear przedstawiło właśnie swoje najnowsze propozycje na karnawałowe noce. Święta za nami, Sylwester również, ale to co na nas czeka to wiele imprezowych nocy, które w tym roku spędzimy w stylu lat 70. Disco pełną parą!

Modny karnawał od Pull & Bear

Hiszpańska sieciówka stawia przede wszystkim na czerń i choć na pierwszy rzut oka można tego nie zauważyć to w najnowszym edytorialu króluje szalona dekada w rytmie disco. Mamy tu kilka niuansów, które świadczą właśnie o tym. Krótka spódniczka a do tego botki zamiast szpilek, spodnie z rozszerzanymi nogawkami, kombinezony, buty na słupku czy plisowane sukienki na cienkich ramiączkach w metalicznych odcieniach. Jest szał!

fot. serwis prasowy Pull & Bear

Tegoroczny karnawał musi być przede wszystkim wygodny. Pull & Bear rezygnuje z niebotycznych szpilek i ultra krótkich sukienek. W zamian znajdujemy wygodne buty i komfortowe długości, które nie będą krępować nam ruchu. Zobaczcie zatem wszystkie zdjęcia i zainspirujcie się na tegoroczny karnawał.

