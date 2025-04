Kochamy ramoneski! Choć są typowo rockową częścią garderoby, mają w sobie coś, co sprawia, że pasują chyba do wszystkiego! Na początku były łączone ze stylem disco i romantycznym... Musimy przyznać, że czerń ramonesek przy pastelowym różu czy też bieli wyglądała fantastycznie.

Teraz, ramoneski wkroczyły na salony. Wiele gwiazd nosi je do koktajlowych, a nawet wieczorowych sukienek. Nam najbardziej do gusty przypadły looki Ani Wendzikowskiej, Zosi Ślotały, Małgorzaty Sochy i Anny Lewandowskiej. Poszukałyśmy więc zamienników do ich zestawów z ramoneskami. Jak wam się podobają?

