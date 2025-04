Piekielnie zdolny projektant, którego charakterystyczną sylwetkę znają wszyscy. Włosy starannie ściągnięte w kitkę i ciemne okulary. Oto historia o tym, jak doszedł na szczyt i dlaczego jego fenomen nie przemija.

Reklama

Jak Karl Lagerfeld doszedł na szczyt?

Karl Lagerfeld urodził się 10 września 1933 roku w Hamburgu. Od najmłodszych lat starał się być samodzielny. Już w wieku 14 lat wyjechał do Paryża i zaledwie 3 lata później wygrał znaczący konkurs dla młodych projektantów. Pracował i nieustannie szlifował swój talent u samego Pierre'a Balmaina. Jednak dopiero przy współpracy z Jeanem Patou wizjoner stał się marką samą w sobie. Rozchwytywały go takie domy mody jak Valentino, Krizia czy Charles Jourdan.

fot: Karl Lagerfeld

Niezależny projektant oraz fotograf sam określa siebie jako profesjonalnego amatora. Jego projekty przynoszą ogromne dochody każdemu domowi mody, z jakim zdecyduje się podjąć współpracę. Karl lubi klasykę i piękne ubrania, dlatego chętnie pracował dla Chanel, Fendi i Chloé.

Nie obawiał się zbuntować przeciwko idei "haute couture", czyli tworzeniu pojedynczych bardzo ekskluzywnych i przede wszystkim drogich projektów. Wyjechał do Włoch i zajął się studiowaniem sztuki. W 1967 roku postanowił wrócić do świata mody z nadzieją na zmiany, jakie może w nim wprowadzić. Zaprojektował wtedy najbardziej zananą kolekcję świata - Deco - czarno-białe ubrania do dziś są jego atrybutem stylistycznym.

Jako pierwszy stworzył projekty dla tzw. sieciówek, jak H&M. Mimo ekscentrycznego charakteru i zamiłowania dla klasyki nie stroni od nowinek technicznych. Kocha muzykę i dlatego kolekcjonuje praktyczne iPody. Mało tego, zgodził się na rolę dj’a w popularnej grze komputerowej GTA (Grand Theft Auto). Zainspirowany japońskimi tokidoki stworzył wersję własnych "mini Karlów".

Przetestował na sobie drakońską dietę, dzięki której schudł ponad 40 kilo. Napisał o tym doświadczeniu książkę oraz stanął w obronie chudych modelek. Popierając osoby zbyt szczupłe nawoływał, by ludzie otyli przestali je "obsmarowywać" i zwrócili większą uwagę na własną nadwagę, która jest zdecydowanie bardziej niezdrowa.

fot: Prestige

Nieustannie się uczy, jest niczym człowiek renesansu. Zajmuje się wszystkim, co go otacza i w przeciwieństwie do większości projektantów idzie z duchem czasu.

fot: Karl Lagerfeld

Bez wątpienia pozostanie ikoną stylu i zachowanych ideałów w konserwatywnym świecie mody. Ma niezwykle silny i stanowczy charakter, dzięki czemu przetrwał, mimo ekscentrycznych pomysłów łamiących obowiązujące zasady projektantów i ich domów mody.

Reklama

Więcej na temat Karla Lagerfelda:

Karl Lagerfeld nie żyje. Legendarny projektant miał 85 lat

Karl tańczący salsę, czyli co działo się podczas pokazu Chanel #CocoCuba