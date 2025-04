Miłośniczki stylu Karla Lagerfelda mogą być szczęśliwe, bo już jutro do sprzedaży na Zalando trafia specjalna, limitowana kolekcja słynnego projektanta - Sport City #karllikessports. Nasza redakcja miała okazję pojawić się na prezentacji kolekcji podczas wczorajszego eventu. W minimalistycznej przestrzeni przy pysznym jedzeniu i drinkach (menu wybrał sam Karl Lagerfeld), obejrzałyśmy i przymierzyłyśmy niemal wszystkie ubrania. Są boskie!

Gwiazdą sportowego stylu wg Lagerfelda jest oczywiście on sam w czapeczce z daszkiem a także jego słynna kotka Choupette, która zarabia więcej pieniędzy niż większość z nas. :) Jednak wracając do samej kolekcji - składa się ona z 18 elementów, a jej ceny startują już od ok. 149 złotych (!).

Kolekcja Karl Lagerfeld #karllikessports

Linia premium jest nowoczesna. Łączy perforowaną skórę, lekki neopren i krepę z mocnymi detalami takimi jak: metalowe paski folie, zamki i ozdobne taśmy. W kolekcji znajdziecie ubrania a także torby i buty.

Wszystko utrzymane jest w stonowanej kolorystyce. Przeważa kochana przez wszystkich czerń, którą designer połączył z bielą i granatem.

Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z domem mody KARL LAGERGELD i będziemy oferowali kolekcję ekskluzywnie online. KARL LAGERFELD jest częścią naszej oferty premium już drugi sezon i inspiruje tych, którzy kochają marki światowych projektantów.

– podkreśliła Claudia Reth, Fashion Director of Zalando.

Nasze ulubione typy z kolekcji to klapki z napisem "Karl", bomberka z perforowanej skóry i materiałowa torba z wizerunkiem kotka - doskonała na plażę!

