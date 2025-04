Kardigany z szalowymi kołnierzami kochamy chyba wszystkie. Są eleganckie, ale i casualowe zarazem. Modne, wygodne i sprawdzają się w wielu sytuacjach. Reasumując są nam niemal niezbędne. Swetry w tym stylu zastępują często marynarki, co sprawia, że nasze looki do pracy moga być bardziej zróżnicowane. Do tego podczas chłodniejszych letnich dni świetnie sprawdzą się zamiast kurtki, czy paszminy.

Sweterki te możemy zapiąć broszka lub nosić z luźnymi połami. Te, które wolą zmieniać wygląd prostych ciuchów mogą je ozdabiać paskiem w talii, co sprawi, że materiał będzie się układał w ozdobny wzór. Dzięki temu prosty sweter możemy zamienić na wymarzony outfit, np. do teatru.

Nasze propozycje zaczynają się od 55 złotych, a szukać ich możecie w sieciówkach, a także u znanych polskich projektantów.

