Kampania born2be na wiosnę i lato 2019 to wyjątkowa podróż w nieznane. Tylko podążanie za swoimi pragnieniami i stawianie sobie wyzwań pozwala nam zrozumieć naszą prawdziwą naturę, by uświadomić sobie na co, tak naprawdę nas stać. Niesamowite zdjęcia powstały na malowniczej Teneryfie!

Wiosenna kolekcja butów marki born2be

Do współpracy sklep internetowy zaprosił popularne didżejki Tycjanę Aquasantę i Natalię Kusiak - 2/3 popularnego trio warszawskiego kolektywu Princes Rapp. Buntownicza natura bohaterek i roztańczone sceny przenoszą nas do klipu z lat 90-tych, gdzie nie brak było girlsgangów i przekonania, że wolność oznacza życie bez limitów.

Fot. Materiały prasowe

Marka stworzyła unikalną kolekcję butów sportowych, z których słynie. Znalazły się w niej m.in. sneakersy i klapki. Mocne, energetyczne akcenty i kolory, które w tym sezonie są hitem, współgrają z klimatem sesji i podkreślają symbolikę głównych założeń. Eklektyczne stylizacje z naciskiem na ponadczasowy denim, idealnie wpisują się w trendy na najmodniejsze buty na wiosnę i lato 2019.

Sesja zdjęciowa i video powstały na hiszpańskiej Teneryfie, które w tegorocznej, wiosennej kampanii zachwycają nowatorskim podejściem i świeżym, nowoczesnym spojrzeniem na modę.

Twórcy kampanii: Amon Schulz, Michał Dymek (fotografia), Żaneta Wardaszka (charakteryzacja), Daniel Panek (stylizacja włosów), Agnieszka Łoza (stylizacja modelek) i inni.

