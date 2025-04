W tym sezonie do łask wracają kamizelki. Jednak w trochę innej formie - eleganckie, długie i zazwyczaj wykonane z lejącego materiału. Idealne do codziennych stylizacji, ale doskonałe również do bardziej wieczorowych zestawów.

Modna kamizelka na wiosnę

Kamizelka to element garderoby, który jest modny od wielu (miał oczywiście swoje lepsze i gorsze strony). W zależności od pory roku i sezonu przybiera jedynie różne formy. Zimą furorę robią furorę futrzane i puchowe, zaś wiosną i latem na topie są dżinsowe kamizelki damskie.

W popularnych sklepach znajdziecie bardzo duży wybór różnych modeli kamizelek. Zaczynając od wyglądających jak trencz bez rękawów, po takie za pupę, aż do tych kończących się na wysokości pasa. Nam najbardziej podobają się te pierwsze, są stylowe i modne. Aby pomóc wam w odnalezieniu idealnego modelu, wybrałyśmy się na wirtualne zakupy i wypatrzyłyśmy dla was 17 (naszym zdaniem) najciekawszych propozycji. Jakich? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Kolorystyka utrzymana jest w stonowanych barwach. Pojawia się granat, czerń, biel, beż i szarości. Ale nie zabrakło również bardziej optymistycznego pudrowego różu czy bardzo modnego pomarańczu. Jednak nam najbardziej podoba się granatowa kamizelka z New Look - jest niby klasyczna, ale ma w sobie coś przykuwającego wzrok. A wam, która podoba się najbardziej?

