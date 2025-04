PLNY Lala biją rekordy popularności! Ubrania polskiej marki noszą największe gwiazdy w naszym kraju. Do miłośniczek streetowego designu tego brandu można zaliczyć, m.in.: Agnieszkę Szulim, Natalię Klimas, czy Natalię Siwiec.

Tym razem marka pod wodzą fotografa Łukasza Ziętka przeniosła się do słonecznej Venice Beach w Kalifornii, gdzie stworzyła swoją najnowszą kampanię reklamową. Kolekcja PLNY Lala "Heart on Fire" na wiosnę i lato 2014 utrzymana jest w klimacie marki. Uliczny styl w seksownym wydaniu okazuje się ogromnym hitem. Modne t-shirty z nadrukami, bombery, szorty i tuniki na pewno znajdą swoje zwolenniczki. My już jesteśmy fankami, a wy?

Zobaczcie całą kampanię reklamową PLNY Lala wiosna-lato 2014: